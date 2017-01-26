В Черноморске прошел VI Всеукраинский фестиваль психологии и стиля (фото)

VI всеукраинский фестиваль психологии и стиля «Позитив как стиль жизни» состоялся 28-29 февраля в Черноморске. Темой уикенда стала «Зимняя сказка».

На два дня были созданы 4 тематических мастерских: Мастерская Успеха (Личностный рост и Развитие; Бизнес и Карьера); Мастерская Очарования (Здоровье и Красота; Женственность и Сексуальность; Чувства и Эмоции); Мастерская Отношений (Отношения, Любовь, Позитивное родительство) и Мастерская Творчества (Психология + Искусство; Арт-терапия; Хенд-мейд).

Каждый участник имел возможность побывать на 35 мастер-классах по познанию себя и личностному росту от 30 мастеров со всей Украины, таких как Татьяна Рашкевич, Виталий Опрышко, Светлана Романенко и другие. Посетить личную консультацию астрологов, нумерологов, рунологов. А также принять участие в полноформатных трансформационных играх и выиграть призы от партнеров мероприятия.

Ни один участник фестиваля не ушёл без подарка,- делится главный организатор Ольга Беляева. - На протяжении двух дней, помимо сюрпризов от организаторов и партнёров фестиваля, проходили розыгрыши ценных призов - бесплатного билета на следующий фестиваль, который состоится 8-9 июля, бесплатной путёвки «Изюминка Закарпатья», а также лотереи в которых принимали участие все желающие.

Напомним, фестиваль «Позитив как стиль жизни» проводится с 2014 года два раза в год.