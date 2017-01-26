Нардеп Княжицкий пытается защитить всех, кроме русскоязычных граждан Украины

Мы уже писали о том широком резонансе не только в украинском обществе, но и за границей нашей страны, который был вызван новым законопроектом «О языке». Под видом борьбы за чистоту языка, авторы законопроекта, фактически сводят все к «чистоте расы» и уголовному преследованию за русский язык. При этом авторы законопроекта, напрочь забыли, что Украина является полиэтничным, разнокультурным и многоконфессиональным государством. И грести всех под одну гребенку чревато большими потрясениями в обществе.
Пытаясь хоть как-то прояснить позицию своих коллег глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил о необходимости отмены «языкового закона» Колесниченко-Кивалова, но, как-то так, чтобы других не обидеть.
Об этом представитель политически обанкротившегося «Народного фронта» написал на свей страничке в Фейсбук.
Также Княжицкий был вынужден признать, что после того как на свет появился новый законопроект «О языке» ему пришлось встретиться с послами некоторых европейских государств, которые, мягко говоря, не поняли явно дискриминационной попытки притеснения национальных меньшинств Украины. Напомним, что в современной Украине проживают представители более 130 народов. И закон «Об основах языковой политики» призван как раз предоставить равные права для представителей разных народов многонациональной Украины