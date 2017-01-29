В Одессу со Святой Горы Афон привозят мощи святого великомученика Пантелеимона (видео)

С 2 по 6 февраля 2017 года, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в Одессу со святой горы Афон будут доставлены мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона. Эта святыня (лобная часть главы святого) находится уже более пяти веков в монастыре святого Павла на Афоне. Братия этой обители имеет честь сопровождать эту святыню до нашего города.

Святой великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церкви как целитель и считается покровителем врачей. Христиане, ведущие брань духовную, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить язвы души и телесные недуги.

Его имя призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитвах за немощных.

Торжественная встреча ковчега с мощами состоится 2 февраля 2017 года в 17:00 в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе (Соборная площадь, 3). На протяжении всего времени пребывания Афонской святыни священнослужителями будут совершаться молебные пения и акафисты пред ковчегом с мощами великомученика и целителя Пантелеимона.

Прибытие великой святыни в Одесский край есть несомненно историческое событие. Верующий украинский народ искренне верит и надеется на то, что благословение Святой Горы Афон и молитвенная помощь целителя Пантелеимона поможет перенести все те горести и испытания, которые выпали на долю нашего народа в эти годы.

Ведь в годину лихолетий, испытаний, лишений и войн украинский народ всегда обращался за помощью к Всевышнему и его святым угодникам. И как показывает история, эта помощь всегда была действенной и каждый получал просимое о своем уповании.