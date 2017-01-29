2 февраля в Одессу прибывают мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона

2 февраля 2017 года, в 17:00 - в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе будет совершена встреча мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона, которую возглавит Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, в сослужении гостей архиереев и викарных епископов.

18:00 - начало всенощного бдения, которое возглавит Преосвященнейший Аркадий, епископ Овидиопольский, викарий Одесской епархии.

3 февраля, в 08:00 - начало Божественной литургии, которую возглавит Преосвященнейший Аркадий, епископ Овидиопольский.

17:00 - начало всенощного бдения, которое возглавит Преосвященнейший Виктор, епископ Арцизский, викарий Одесской епархии.

4 февраля, в 08:00 - начало Божественной литургии, которую возглавит Преосвященнейший Виктор, епископ Арцизский.

17:00 - начало всенощного бдения, которое возглавит Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.

5 февраля, в 09:00 - начало Божественной литургии, которую возглавит Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.

6 февраля, в 08:00 - начало Божественной литургии, которую возглавит Преосвященнейший Диодор, епископ Южненский, викарий Одесской епархии.

10:30 - отбытие мощей с делегацией монастыря святого Павла (Святая Гора Афон) из Одессы.

Во время пребывания великой христианской святыни в Спасо-Преображенском кафедральном соборе клирики Одесской епархии будут совершать ежечасно акафисты и молебны перед ковчегом с мощами святого великомученика Пантелеимона.