Омелян рассказал, как ловил Балчуна на прогулах

Глава "Укрзализныци" Войцех Балчун не занимается своей работой. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью УНИАН.

"Когда я его второй раз поймал на том, что он выступает на концертах в то время, когда должен заниматься своими прямыми обязанностями как глава железной дороги, то провел с ним обстоятельный мужской разговор, в ходе которой я обратил внимание, что мы договаривались - после его избрания на должность он прекращает концертную деятельность и занимается работой. Он ответил, что у него есть еще один сверхважный концерт и после этого прекратит заниматься музыкой. Я согласился, но отыграв на концерте, он потом снова поехал на следующий. Недавно я видел, что он снова разместил свою программу гастролей на февраль-март-апрель 2017 года. Поэтому, наверное, после увольнения я смогу поехать с пивом к нему на концерт, послушать и почувствовать атмосферу", - рассказал В.Омелян.

Министр также назвал "красивой легендой" информацию о том, что в 2015 году "Укрзализныця" получила 16 млрд грн убытка, а по итогам 2016 прибыль в размере 300 млн грн.

"Это - неправда, поскольку приводятся цифры убытков 2015 года по международной отчетности, которую делала аудиторская компания Ernst & Young, а доходность показывают по стандартам национальной отчетности. Так, по национальной отчетности в 2015 году убыток достигал 600 млн грн, в 2016 году - 300 млн грн прибыли, но в прошлом году на 15% были подняты тарифы на грузовые перевозки, что дало дополнительно 3,8 млрд грн. То есть, по факту куда-то исчезли 3 млрд грн.", - отметил В.Омелян.

Говоря о финансовом плане "Укрзализныци" министр отметил, что первая версия проекта документа на 2017 год, которая была представлена в конце 2016 года, предусматривала получение убытка в размере 3 млрд грн. Мининфраструктуры заставило УЗ обрезать непрофильные расходы и привести все к получению по итогам года небольшой доходности на бумаге.

"Но как они будут придерживаться этих показателей - непонятно, у них автоматическая предложение поднять тарифы еще на 25%. Для этого не надо иметь поляков в команде, или любого. Это стандартный ответ советского менеджмента: финансовые дыры - поднимаем тарифы", - отметил В.Омелян.

Министр также отметил, что "Укрзализныця" не готова обосновать повышение тарифов. "Я неоднократно объяснял Балчуну если намерены повысить тарифы, то расскажите - куда пошли деньги от повышения в 2016 года. План закупок 2016 выполнен примерно на 50%, непонятная ситуация с судебными исками. Железная дорога уже проиграла в судах около 2 млрд грн. Сначала 800 млн грн в пользу банка ПУМБ, 600 млн - компании "Догуш", затем более 300 млн грн в пользу Альфа-Банка и др. То есть, 2 млрд грн пойдут на очень сомнительные выплаты по старым кредитам", - подчеркнул он.