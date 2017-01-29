В Одесской области проходят военные учения

С 1 по 10 февраля в северо-западной части Черного моря проходят военные учения стан НАТО «Морской щит».

В них примут участие более 2,5 тысяч военнослужащих и ВМС США, Канады, Болгарии, Румынии, Греции, Испании, Турции. Кроме стран НАТО, по имеющейся информации, в учениях примут участие так же и военнослужащие Украины.

В ходе учений будут отрабатываться навыки по отражению воздушных и морских атак , а так же проведение спасательных операций.

По имеющейся информации, наиболее значительная боевая группа в ходе учений составляют ВМС Румынии.