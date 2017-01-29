Благодаря внимательности одесских таможенников исторические ценности остались в Украине

Два ордена, пять медалей и пять монет гражданка Украины пыталась незаконно переместить через таможенную границу в пункте пропуска «Кучурган - Первомайск» таможенного поста «Раздельная» Одесской таможни ГФС.

Она следовала в пешем порядке в направлении Молдовы по полосе движения «зеленый коридор», декларируя действиями отсутствие товаров и предметов, перемещение которых через таможенную границу Украины ограниченно законодательством.

Во время осуществления таможенного контроля в ручной клади гражданки было выявлено 5 нидерландских монет номиналом «10 CENTS» 1914-1918 гг, 2 ордена «Отечественная война», медаль «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1940», с надписью на реверсе «Передовику социалистического сельского хозяйства №2», медаль с изображением мужского профиля и надписью «ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ БОЛЬШОЙ», на обороте которой изображено оружие и знамена и надпись по кругу «200 - ЛЕТИЕ ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ 1709-1909», медаль с изображением мужского бюста и надписью по кругу «АЛЕКСАНДРЪ И БЛАГОСЛОВЕННЫЙ», медаль с изображением архитектурных объектов и надписью в верхней части «ВЪ ПАМЯТЬ СЕЛЬ.ХОЗ.ПРОМВЫС», на другой стороне - корона, мужская фигура с крыльями, растительный орнамент и надпись «КІЕВЪ 1897 г.», а также медаль с изображением женской фигуры с флагом в руке и надписью в верхней части «СВОБОДНАЯ РОССИЯ», а на обороте - «СВОБОДА РАВЕНСТВО И БРАТСТВО 1917».

За данным фактом по признакам ст.471 Таможенного кодекса Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Изъятые ценности переданы на экспертизу.

Для справки:

Согласно «Инструкции о порядке оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и контроля за их перемещением через государственную границу Украины», утвержденной приказом Министерства культуры и искусств Украины от 22 апреля 2002 года N 258, разрешение Государственной службы контроля не нужно: на живопись, пластики малых форм, авторскую графику, гобелены, изделия декоративного искусства из керамики, фарфора, фаянса, стекла, дерева, металла, текстиля и других материалов, созданных после 1950 года, а также на значки, памятные знаки, настольные медали, юбилейные и памятные монеты, банкноты, которые не являются средством платежа (кроме отечественных и зарубежных монет с драгоценных и недрагоценных металлов, бумажных дензнаков до 1960 г. включительно). отметили в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.