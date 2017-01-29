За последний год сумма, вырученная за аренду и продажу земли, возросла почти вдвое

Такие данные привела на совещании в областной администрации и.о. заместителя губернатора, руководитель финансового департамента Марина Зинченко. Общая сумма, полученная за земельные операции, превышает 1 миллиард гривен.

Однако, по ее словам, это далеко не предел и в этом вопросе в регионе имеются значительные резервы.

По словам чиновника, на территории районов области отмечено еще немало случаев, когда земельными участками пользуются без заключения договоров об аренде.

«В этом процессе имеется определенный прогресс, но не большой!»

- отметила чиновник.

В связи с этим губернатор дал указание в кратчайшие сроки провести инвентаризацию земельных участков, чтобы точно установить, сколько и какие именно участки используются в обход действующего законодательства .