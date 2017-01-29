В Одесской, Херсонской и Харьковской областях построят новые солнечные электростанции (СЭС)

В Болграде Одесской области планируется строительство солнечной электростанции. Как сообщили в пресс-службе Болградского горсовета, объект будет расположен на 10 га территории бывшего военного полигона с планируемой мощностью в 5 мВт. На сегодняшний день идет подготовка проектно-сметной документации, к работе инвесторы планируют приступить во второй половине 2017 года.

Как сообщили в Херсонской ОГА, в 2017 году на территории 60 га Великоблаговищенского сельского совета возведут солнечную электростанцию мощностью в 30 МВт. По предварительным оценкам, стоимость проекта превышает $10 млн.

В селе Веселое Харьковской области в текущем году построят солнечную электростанцию мощностью в 1,8 МВт.

Как сообщили в Харьковском энергетическом кластере, проект внедряется Институтом устойчивого развития. Год назад он победил в Национальном конкурсе "Лучшие социальные проекты" в направлении энергоэффективности и признан Кабмином и Советом Европы лучшим энергоэффективным проектом для реализации в сельских населенных пунктах. Данная СЭС станет самым крупным объектом альтернативной энергетики в Харьковской области.