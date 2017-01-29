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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

В одесском ГФС напоминают: Минимальная заработная плата гарантирована государством

Категория: Новости / Экономика и финансы

В одесском ГФС напоминают: Минимальная заработная плата гарантирована государством

С 1 января 2017 года минимальная заработная плата в месячном размере составляет 3200 грн. (в почасовом размере - 19,34 грн.).

Минимальная заработная плата есть государственной социальной гарантией, обязательной на всей территории Украины.

"Все работодатели, которые используют работу наемных работников, обязаны выплачивать заработную плату в размере не ниже минимальной заработной платы. Соглашаясь на выплату заработной платы ниже минимального уровня или неофициальное трудоустройство, рабочий теряет такие права, как оплачиваемые отпуска, социальные страховые выплаты и пенсионный стаж",
 - отметили в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.



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