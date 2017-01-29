В одесском ГФС напоминают: Минимальная заработная плата гарантирована государством

С 1 января 2017 года минимальная заработная плата в месячном размере составляет 3200 грн. (в почасовом размере - 19,34 грн.).

Минимальная заработная плата есть государственной социальной гарантией, обязательной на всей территории Украины.

"Все работодатели, которые используют работу наемных работников, обязаны выплачивать заработную плату в размере не ниже минимальной заработной платы. Соглашаясь на выплату заработной платы ниже минимального уровня или неофициальное трудоустройство, рабочий теряет такие права, как оплачиваемые отпуска, социальные страховые выплаты и пенсионный стаж",

- отметили в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.