Зачем ЦРУ торопится опубликовать сведения о своей подрывной деятельность на территории УССР после второй мировой войны?

Организация MuckRock, которая помогает всем желающим получать информацию у правительства США в соответствии с «Законом о свободе информации», подала в суд на ЦРУ в июне 2014 года.

MuckRock в своем иске писала, что база данных фактически недоступна. Именно ЦРУ признало, что получить доступ к этой информации сложно, и именно эта процедура становится помехой для многих исследователей.

Сначала в ЦРУ сообщили, что им понадобится 28 лет, чтобы выложить в онлайн все документы. В 2015 году срок сократили до шести лет.

Документы были рассекречены еще президентским указом Билла Клинтона с 1995 года, но доступ к ним был затруднен.

С 2000 года доступ к этому архиву (CREST - CIA Records Search Tool) можно было только с четырех компьютеров в Национальном архиве в штате Мэриленд в определенные часы. Это создавало неудобства для исследователей.

Написанный в августе 1957 года доклад под названием "Факторы сопротивления и зоны для действий специальных сил. Украина" недавно рассекретили и опубликовали.

Более чем двухсот страничная работа написала группой исследователей Джорджтаунского университета по заказу спецслужб.

Она является полным анализом перспектив ведения антисоветской вооруженной борьбы в УССР спецподразделениями США для возможного антисоветского восстания.

Аналитики разложили по полкам настроения населения, языковые особенности и возможно межнациональное напряжение в различных регионах республики.

Составленные в секретном докладе карты во многом похожи на политические и социальные распределения сил в Украине и за полвека.

А определенные выводы доклада удивительным образом совпадали с ходом событий так называемой «русской весны» 2014 года, особенно в отношении Донбасса.