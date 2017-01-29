Uber приходит в Одессу: жители смогут ездить бесплатно до конца выходных

Международная компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей, сообщила о запуске сервиса в Одессе. С сегодняшнего дня жители и гости города смогут заказать автомобиль всего несколькими касаниями экрана смартфона.

Одесситы и гости города смогут оценить все преимущества Uber, воспользовавшись возможностью бесплатных поездок по городу до конца дня воскресенья 5 февраля 2017 года. Для этого необходимо ввести промокод ODESSA в разделе ОПЛАТА приложения Uber на смартфоне. Промокод ODESSA предоставляет право на 5 бесплатных поездок (до 75 грн. каждая) любому пользователю Uber в Одессе с момента запуска и до 23:59 воскресенья 5 февраля.

Одесса стала вторым городом Украины, где был запущен сервис Uber. С момента запуска Uber в Киеве в июне прошлого года почти 300 000 киевлян воспользовались сервисом. Uber в Украине демонстрирует рекордные темпы роста в регионе Европа, Ближний Восток и Африка.

Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app, на Google Play для Android или на App Store для iPhone.