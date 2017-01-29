Одесситов призывают не сдаваться!

4 февраля 2017 года в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями пройдет благотворительная акция – «Никогда не сдавайся! Рак – это не приговор!».

Организаторы акции - КП «Парки Одессы» совместно с благотворительным фондом «Счастливый мир».

В ходе мероприятия перед его участниками с познавательной лекцией выступит молодой врач Дарья Алекса, которая расскажет, как сама справилась со страшной болезнью, даст рекомендации и советы.

В конце акции состоится флэшмоб, участники которого выпустят в воздух шарики с пожеланиями для людей, попавших в беду.

Организаторы приглашают одесситов и гостей поддержать акцию.

Начало в 14:00. Место проведения: парк им. Т.Г.Шевченко, центральная аллея, сцена «Ракушка».