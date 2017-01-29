Тендер на проведение работ по реконструкции причала № 7 Одесского морского порта отменён

Тендер на проведение работ по реконструкции причала № 7 Одесского морского порта стоимостью 864 миллиона 342 тысячи 191 гривна был отменён Администрацией морских портов Украины.

На проведение строительных работ по реконструкции причала претендовали сразу несколько предприятий: предприятие «Маст-Буд», ООО «ГТ Проект Украина», ремонтно-строительный трест ЧМП и компания «Лигос УА». Однако ни один из претендентов не прошёл этап переквалификации.

По результатам рассмотрения конкурсных предложений участников торгов выяснилось, что все компании не смогли документально подтвердить опыт выполнения строительных работ на аналогичных объектах, наличие в их распоряжении материально-технической базы для проведения работ по реконструкции и не предоставили техническую спецификацию.

В результате тендерные предложения этих компаний были отклонены тендерным комитетом АМПУ.

На данный момент техническое состояние причала признано негодным к нормальной эксплуатации. Отмечены признаки потери общей устойчивости причала № 7, и зафиксированы значительные изменения деформативного состояния причала. По проекту реконструкция причала Одесского порта, построенного в 1963 году, предусматривалась в южной части порта в акватории Карантинной гавани. Общая длина причала составляет 357,45 метров. Проектная глубина возле границы — 11,5 метров, отметка границы — 2,7 метра. Конструктивная ширина причала — 24,6 метра.