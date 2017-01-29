Предприниматели Одессы собрали 7 тонн продуктов и медикаменты для пострадавшей Авдеевки

Сотрудники городского управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей обеспечивают организацию поставки продуктов питания, одноразовой посуды, консервов, пищи быстрого приготовления, детского питания и других товаров для оказания гуманитарной помощи жителям Авдеевки Донецкой области.

За сутки предпринимателями Одессы собрано более 7 тонн продуктов. На призыв оказать посильную поддержку жителям Авдеевки откликнулись рынки «Северный» и «Киевский», «Привоз» и «Новый рынок», а также представители сети супермаркетов. Для отправки собраны: крупы, сахар, чай, продукты быстрого приготовления, консервы, хлеб, фрукты и овощи.

Также коммунальное предприятие «Одесфарм» передало для отправки в Авдеевку антибиотики, противовирусные, обезболивающие, спазмолитические, сердечные, кровоостанавливающие, бактерицидные, гипотензивные препараты, средства для обработки ран, медикаменты против отравления, перевязочные материалы и кровоостанавливающие изделия, медицинские инструменты, аппараты для измерения артериального давления и температуры, другие средства медицинского назначения.