 
Информация к новости
  • Просмотров: 58
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Одесское предприятие, уклонившись от уплаты налогов, возместило нанесенные государству убытки в сумме свыше 31 млн.грн. 

Категория: Новости / Экономика и финансы

Одесское предприятие, уклонившись от уплаты налогов, возместило нанесенные государству убытки в сумме свыше 31 млн.грн. 

Налоговой милицией Одесской области в рамках расследования криминального производства установлено, что должностные лица предприятия путем умышленного не отображения в налоговой отчетности суммы отчужденных основных средств производства, уклонились от уплаты НДС на сумму 31,4 млн. грн.

В Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении криминального правонарушения по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативного сопровождения материалов криминального правонарушения были обеспечены возмещения предприятием нанесенных государству убытков в полном объеме, отметили в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 