Руководитель Департамента Национального банка Украины задержан по подозрению в получении взятки

Руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины (НБУ) задержан по подозрению в получении взятки в сумме 25 тыс. долларов следователями ГПУ и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Задержаны так же трое его сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из них является гражданином Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Чиновник вымогал взятку за регистрацию в Национальном банке Украины внутригосударственной платежной системы "Платисервис" для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины, а так же выдачу соответствующего свидетельства. Преступная схема предполагала вымогательство и получение через посредников взятки на общую сумму 35 тыс. долларов США в два этапа. Чиновник был задержан при получении последней части взятки в сумме 25 тыс. долларов.

Задержанному инкриминируют получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенное с вымогательством неправомерной выгоды; его сообщникам – посредничество в ее получении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.