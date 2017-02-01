Всю ночь и день тысячи верующих шли в Спасо-Преображенский собор поклониться мощам святого великомученика Пантелеимона (фото)

Второй день не прекращается поток людей, желающих помолиться святому великомученику и целителю Пантелеимону, святые мощи которого по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского прибыли вечером 2 февраля со святой горы Афон в наш богохранимый город.

Здесь, в духовном центре Причерноморья - в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Одессы, по благословению Владыки духовенство епархии круглосуточно читает молебны и акафисты этому угоднику Божию, чтобы сотни верующих ночью смогли помолиться Богу и испросить помощи святого великомученика и целителя Пантелеимона в тяжких недугах - душевных и телесных.