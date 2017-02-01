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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Одесские полицейские посетили женщину, спасшую человека во время стрельбы (фото)

Категория: Новости / Происшествия

Одесские полицейские посетили женщину, спасшую человека во время стрельбы (фото)

Бойцы батальона полиции особого назначения посетили медицинское учреждение, где находится 40-летняя одесситка и оказали пострадавшей денежную помощь на лечение. 

Напомним, что 29 января 2017 возле рынка «Староконный» произошла стрельба. 55-летний житель Беляевского района во время ссоры со своим односельчанином достал обрез охотничьего ружья и начал угрожать своему оппоненту. 40-летняя женщина вмешалась в конфликт и в момент выстрела схватилась за обрез и наклонила его вниз. В результате чего получила огнестрельное ранение ноги. Злоумышленник был задержан. В отношении него открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15 и ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. 

Женщина перенесла несколько сложных операций. 

Как отметил заведующий 1-м травматологическим отделением ГКБ №11Александр Попов: 

«В настоящее время состояние потерпевшей значительно улучшилось и его можно оценивать, как средней тяжести. Лечение будет длительным и понадобится ряд дорогостоящих препаратов». 

Бойцы батальона, узнав о данном событии, посчитали своим долгом посетить и поддержать одесситку, которая, рискуя своей жизнью и здоровьем, спасла человека. 

Заместитель командира батальона подполковник полиции Олег Прохоров отметил: «Это резонансное событие. Не каждый мужчина совершил бы такой поступок. Руководство ГУНП в Одесской области и личный состав батальона особого назначения решили оказать финансовую помощь и поддержку пострадавшей для того, чтобы она скорее поправлялась. Такие граждане, как эта 40-летняя одесситка, достойны уважения. Мы считаем, что приоритет полиции - это в первую очередь оказание помощи гражданам». 

Женщина была приятно удивлена ​​гостям и поблагодарила правоохранителей за поддержку.

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Одесские полицейские посетили женщину, спасшую человека во время стрельбы (фото)
Одесские полицейские посетили женщину, спасшую человека во время стрельбы (фото)
Одесские полицейские посетили женщину, спасшую человека во время стрельбы (фото)
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Источник: ГУ НП Украины в Одесской области



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