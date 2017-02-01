Украинцам предложили самим выбрать государственные праздники

Украинцам предложили принять участие в формировании календаря государственных праздников и памятных дат. Об этом сообщил Институт национальной памяти, который и стал инициатором данного проекта.

Праздники были разбиты на несколько категорий: государственные (рабочие и нерабочие), традиционные (нерабочие), скорбные дни, профессиональные праздники, а также памятные даты, являющиеся рабочими днями.

Всего предлагается утвердить 9 праздничных выходных дней вместо теперешних 11-ти. Так, вместо 8 марта предлагается ввести госпраздник и выходной Шевченковский день (9 марта). Также заменить 1-2 мая Днем семьи и праздновать его во вторую пятницу сентября, которая будет считаться выходным днем. Выходной день 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (этот праздник остается государственным) переместить на 8 мая - День памяти и примирения.

Также предлагается отказаться от переноса на понедельник праздничных дней, если они приходятся на субботу или воскресенье. Исключение составят Рождество и Пасха.