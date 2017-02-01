Для переселенцев усовершенствована процедура учета и проведения соцвыплат

14 декабря 2016 года Кабинет Министров Украины своим постановлением № 964 внес изменения в ряд своих постановлений, которым регулируются вопросы учета внутренне перемещенных лиц и проведения им социальных выплат. Так, внесены изменения в:

- Порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.2014г. № 509,

- Порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.2014г. № 505,

- Порядок назначения (возобновления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 08.06.2016г. № 365,

- постановление Кабинета Министров Украины «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» от 05.11.2014г. № 637,

- Правила регистрации места жительства, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 02.03.2016г. № 207.

Указанным постановлением упрощена процедура учета внутренне перемещенных лиц, которые перемещаются в пределах одной административно-территориальной единицы, усовершенствована процедура назначения (возобновления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, которые находятся на обслуживании в территориальных центрах социального обслуживания (предоставления социальных услуг), получают образование определенного уровня в дошкольных, школьных, профессионально-технических и высших учебных заведениях (студенты дневной формы обучения).

Принятое постановление предусматривает потребности лиц с инвалидностью I группы и лиц, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной сторонней помощи, в бесплатной доставке пенсий по фактическому месту жительства, а также урегулирование вопросов регистрации места пребывания внутренне перемещенных лиц в соответствии с Законом Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине».

Реализация принятого Правительством постановления способствует упрощению процедуры учета внутренне перемещенных лиц, усовершенствованию процедуры назначения (возобновления) социальных выплат таким лицам, учету потребностей лиц с инвалидностью и лиц, нуждающихся в постороннем уходе, и как результат – повышению уровня их социальной защиты.

Кроме этого, внесены изменения в Порядок выплаты денежных компенсаций на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей и на транспортное обслуживание, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 14.02.2007г. № 228, и Порядок обеспечения инвалидов автомобилями, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 19.07.2006г. № 999. Указанными Порядками предусмотрено взятие на учет для обеспечения автомобилями лиц с инвалидностью, в том числе детей, которые переселились с временно оккупированной территории или районов проведения антитеррористической операции и имеющих право на получение автомобиля бесплатно или на льготных условиях, а также их право на получение денежной компенсации на бензин, ремонт и техническое обслуживание и на транспортное обслуживание.