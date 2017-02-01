НБУ прогнозирует снижение занятости населения

В материалах Инфляционного отчета Национального банка Украины прогнозируется снижение занятости населения, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Именно принятое Кабинетом министров Украины решение о повышении минимальной заработной платы в Украине до 3200 грн называют в Инфляционном отчёте НБУ причиной потери работы для около 630 тыс. граждан. Финансисты подчеркивают, что 3 тысячи 200 гривен – это зарплата до вычета налогов и сборов. В итоге граждане будут получать около 2 тысяч 500 гривен.

«По оценкам НБУ, рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к снижению занятости более значительному, чем прогнозировалось ранее. Доля сокращений сотрудников из-за повышения минимальной зарплаты составит 5,4%, или около 630 тыс. человек», - говорится в отчете НБУ. Итоговый показатель безработицы составит порядка 10% по методологии МОТ.

В Национальном банке разъяснили, что рассматривать прямую зависимость между повышением минимальной зарплаты и сокращением числа занятых граждан – некорректно. Число незанятых граждан вырастет в основном за счет физических лиц - предпринимателей, прекративших свою деятельность.

Хочется отметить, что по данным статистики только с 27 декабря 2016 года по 20 января 2017 года в Одесской области были ликвидированы 9 тысяч 632 физических лица–предпринимателя (ФЛП). Всего в Украине за этот период прекратили свою деятельность порядка 185 тысяч ФЛП.

Выводы НБУ со свойственной только этой чиновнице «оригинальной» логикой не замедлила прокомментировать глава НБУ Валерия Гонтарева: «Повышение минимальной зарплаты будет иметь ряд положительных эффектов, это повысит занятость в будущем». Кроме того, по словам Гонтаревой, рост минимальной зарплаты чуть ли не автоматически приведёт к увеличению ВВП на 0,5% .

По материалам УНИАН