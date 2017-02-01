Кандидатура посла США в ЕС взбесила лидеров Европарламента 

Три лидирующие проевропейские группы в Европарламенте, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), Социалисты и демократы (S & D), и либеральная ALDE высказались против назначения Теда Маллока послом в ЕС.

Возмущение европарламентариев Вебера и Верхофстадта вызвали высказывание Маллока, который заявил о намерении «обуздать потерявший всякий смысл блок НАТО», так же как СССР перестал существовать в начале 1990-х годов. Кроме того, на прошлой неделе Маллок имел неосторожность заявить, что единую европейскую валюту ожидает крах в течение ближайших 18 месяцев. Надо понимать, что НАТО хоть и потерял всякий смысл с окончанием Холодной войны, но не перестал быть кормушкой для западноевропейской бюрократии. Тем не менее, реалии мирового кризиса требуют отказаться от столь дорогой игрушки, о чем недавно заявил новоизбранный президент США. Однако, евробюрократы не намерены быстро сдаваться, и будут яростно отстаивать свою синекуру.

Переполненные праведным гневом руководитель группы ЕНП в Европейском парламенте Манфред Вебер и его коллега из ALDE Ги Верхофстадт направили письмо президенту Европейского совета Дональду Туску, в котором призвали отказать в назначении Маллока.

«Эти заявления показывают запредельную злобность по поводу ценностей, которые положены в основу Европейского Союза. От имени нашей политической группы в Европейском парламенте мы призываем Вас не принимать полномочия по аккредитации господина Маллока, он не должен быть предложен в качестве посла США в ЕС», - говорится в письме.