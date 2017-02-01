Календарь выходных дней в Украине по версии Института национальной памяти

Глава Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович представил проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней на своей странице в Facebook.

В этом проекте предлагается отмечать следующие государственные праздники, которые и станут нерабочими днями: Шевченковский день - 9 марта; День памяти и примирения - 8 мая; День Конституции Украины - 28 июня; День Независимости Украины - 24 августа; День семьи - вторая пятница сентября; День защитника Украины - 14 октября.

Без изменения остались три традиционных праздника: Новый год - 1 января; Рождество Христово - 7 января; Пасха - один день.

Особенностью проекта Вятровича является отказ от переноса на понедельник праздничного дня, если он выпадает на выходные (не коснется лишь Рождества и Пасхи). Также отменяются выходные 8 марта, 1-2 мая.

Источник: УНИАН