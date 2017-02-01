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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Суворовскую аллею в парке Шевченко срочно укрепят подпорной стеной

Категория: Новости


Суворовскую аллею в парке Шевченко срочно укрепят подпорной стеной

Согласно решению городских властей , это необходимо сделать в кратчайшие сроки, поскольку оползневые процессы на прилегающих склоне уже начали разрушать эту «жемчужину» крупнейшего городского парка.

По имеющейся информаци, соответствующий проект уже подготовлен и направлен на специальную экспертизу.

По предварительным расчетам, установка такой стены позволит стабилизировать оползневые процессы и предотвратить дальнейшие разрушения.

Напомним, что в результате оползня участок Суворовской аллеи возле т.н. «карантинной башни» начал разрушаться еще осенью.

И, к сожалению, имеются основания полагать, что процесс разрушения будет прогрессировать.

 



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