Одесситы вспомнили об «атаке века»

Накануне возле памятника Александру Маринеско прошел митинг, посвященный памяти знаменитого подводника.

Митинг приурочен к очередной годовщине знаменитой «атаки века», которую командир подводной лодки С-13 Александр Маринеско 30 января 1945 года. Тогда у на переходе из Данцига в Бреслау советская подводная лодка атаковала и потопила один из крупнейших немецких лайнеров - «Вильгельм Гутслофф», на борту которого, по предварительной информации, находилось около тысячи немецких подводников – настоящая элита немецкого подводного флота.

Отметим, однако, что количество подводников на борту потопленного лайнера в последствие было поставлено под сомнение. К тому же на борту лайнера находилось еще от семи до девяти тысяч гражданских беженцев.

Что же касается того, почему данная подводная атака получила название «атака века», то причиной стала не величина нанесенного ущерба, а тот факт, что атака велась со стороны не открытого моря, как обычно, а со стороны берега. Что принято считать чрезвычайного рискованным приемом.

В последствие Александру Маринеско в Одессе был не только поставлен памятник, его имя присвоено одному из городских улиц и школе, в которой он занимался.

Впрочем, за два с половиной года до этого совсем на другом театре боевых действий – на Белом море произошла подводная атака, совершенная другим одесситом, которая обоснованно оспаривает правило называться «атакой века». Тогда командир советской подводной лодки «К-21» одессит Николай Лунин совершил первую удачную атаку на самый мощный немецкий военный корабль - линкор «Тирпиц.

Дело в том, что в июне 1942 года командир «К-21» Николай Лунин смог не только обойти боевое охранение «Тирпица» который шел внутри эскадры (!), но и оказаться внутри боевого «ордена»(!), а затем благополучно уйти от погони.

Тогда от гибели «Тирпиц» спас один из эсминцев эскорта, который принял на себя две направленных в линкор торпеды. Тем не менее, еще одна торпеда попала в цель, что вынудило немцев не только отменить атаку на конвой союзников, но и на несколько месяцев вывести из строя крупнейший боевой корабль.

Добавлю, что целью немецкой эcкадры во главе с «Типицем» был крупнейший (на тот момент) караван союзников- «PQ -17», к тому времени уже оставленный боевым сопровождением. И если бы не подвиг экипажа Николая Лунина, вероятно, ни один корабль конвоя не дошел бы до места назначения.

Впрочем, надо отдать должное, Николай Лунин не остался забытым. И не только в родном городе. Его именем названа одна из одесских улиц, а так же проспект в Мариуполе, где он учился. И еще несколько улиц и учебных учреждений в других городах бывшего Союза.