Одесские обезьяны и тигры отпраздновали новоселье. Медведи пока ждут своей очереди

Прошлый год оказался весьма успешным для одесского зоопарка. Как рассказал на встрече с журналистами его директор Игорь Беляков, за прошлый год одесский зоопарк самостоятельно заработал 7,26 миллионов гривен.

Еще почти 6,5 миллионов было получено из городского бюджета. Таким образом, общая сумма дохода составила без малого 14 миллионов гривен.

Это позволило реализовать целый ряд проектов. В частности, построить новые обезьянник и тигрятник, а так же приступить к строительству современного медвежатника.

Как рассказал Игорь Беляков,

«…медведи - это, пожалуй, последняя болевая точка зоопарка!»

Первая очередь медвежатника уже почти завершена, а весной и летом работы планируется закончить полностью.

«Сейчас у нас три медведя - самец и две самки и им, конечно, тесно в старом вольере!»

– отметил Игорь Беляков.

Однако, по его словам, уже осенью они получат не только новый, современный, отвечающий всем экологическим и зоологическим требованиям «дом», но и бассейн.