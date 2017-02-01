На выход: 3 февраля Президент официально уволил с занимаемых постов стразу пять глав райадминимстраций Одесской области

Так, своих должностей лишились главы Измаильской РГА Валентина Стойкова, Лиманской –Дмитрий Наталуха, Окнянской (Красноокнянской - ранее) РГА – Владимир Гавриш, Ширяевской –Тарас Бойко и Захаровской (Фрунзовской - ранее) Дмитрий Франчук.

Согласно официальной версии, все «уволены согласно поданным заявлениям».

Как бы то ни было, Одесскую область постепенно покидают последние ставленники бывшего губернатора-реформатора Михаила Саакашвили, который, согласно признанию его преемника Максима Степанова, практически развалил всю систему управления регионом.