Дональд Трамп, антиглобализм и новое средневековье

С началом президенства Д.Трампа наконец-то начался ХХІ век: подошла к концу целая эпоха постмодерна. Что нас ждет в этих условиях? Самым важным политиком в мире, как минимум на 4 года, становится эксцентрик, ругающийся со своими недоброжелателями в твиттере. Сперва это шокирует, но потом начинаешь думать, что в этом нарушении правил есть и очарование, и убедительность. Более того, такое поведение вполне созвучно времени, когда идеологий нет, политика неотличима от шоу-бизнеса, государственные структуры занимаются троллингом, а факты заменяет полуправда.

Рынки, в отличие от политических экспертов, реагируют на избрание Трампа ростом, и никакой паники не наблюдается. То, что кажется опасной эксцентричностью, и есть сила Трампа, который оказался более передовым, лучше понимающим сегодняшний день, чем его соперница Клинтон.

Конец текучей современности

Трамп является отражением и веянием нашего времени, которое социолог Зигмунт Бауман, определил как "текучая современность", когда все размыто и нет границ между принципами и нормами. Нет ни друга – ни врага, ни мира – ни войны, ни закона – ни беззакония: все смешалось в одном стакане. Это время "постправды", когда правды в принципе не существует, так как действительность производится нашим сознанием и даже нет необходимости в проверке этих фактов: это всего лишь симулякры или виртуальные психовирусы, ложные образы реальности, никогда не имевшие реальных прототипов.

Мы достигли дна либо вершины, как угодно, в ситуации неопределенности. Между тем, она подбиралась к нам медленно, еще со времен французских структуралистов 70-х годов и времен Оствальда Шпенглера и Арнольда Тойнби, которые писали о закате западного влияния на мир. Но постмодернизм утвердился, как состояние мира и как его восприятие, только после падения СССР – в 1991 году. После падения Советского Союза исчезла необходимость в борьбе с идеологий и борьбе за умы граждан. У либеральной цивилизации исчезла потребность обосновывать себя и возникла уверенность в безмятежном движении безо всяких идеалов – к успеху и благоденствию. Ширак и Саркози, Берлускони, Шредер – все они лидеры "текучести", которая не требует следования принципам. Но все дело в том, что это история сама подложила под себя бомбу замедленного действия. Отказ от стандартов либо следование двойным стандартам затруднило и формирование стратегии, и ответ на многочисленные вызовы самого западного общества.

Возврат к модерну

Что такое "Брексит"? Это бунт против постмодернистской эклектики и попытка британцев вернуться к модерну, то есть к старым традиционным ценностям, защитником которых всегда выступало государство. Растущая популярность крайне левых и крайне правых в Европе – это тоже реакция на постмодернизм и стремление европейского общества найти точки опоры в возврате к прошлым ориентирам государственной защиты и традиционной морали.

Конечно, смущает Трамп. Он разрушает логику и продлевает исчерпанное время. Трамп в Америке, с одной стороны, отражение бунта против вашингтонской эклектики, но с другой – он выражение эклектики, ставшей Абсолютом. Этим он смущает и дезориентирует. Трампу удалось обмануть потребность времени и общества. Он усилил загнивающий постмодерн до крещендо! До визга! До абсурда! Америка станет великой снова, если займется своими внутренними проблемами, повернется лицом к нуждам простых американцев («Америка для американцев», - звучит в духе Марин Ле Пен), отказавшись играть роль мирового жандарма, отнимая бюджетные миллиарды для поддержки марионеточных режимов по всему миру. Этот отказ Америки от имперских амбиций нарушит мировое равновесие, держащееся последние 25 лет именно на этих амбициях. Капитан Трамп заложил руль корабля американского государства глубоко вправо, стремясь повернуть его в сторону антиглобализма.

Поворот от глобализации

Последние 150 лет США последовательно двигались в сторону глобализации, в сторону абсолютной власти, так называемой финансовой элиты ротшильдов-рокфеллеров. Глобализация — стратегия мировой финансовой элиты по установлению глобального контроля и созданию планетарного полицейского государства-диктатуры как в романе «1984» Дж.Оруэлла. Эта тенденция воплотилась в фигуре миссис Клинтон и всех тех мрачных силах, которые стоят за ней. Она, эта мировая элита, больше не справляется с вызовами, стоящими перед миром информационно-сетевого общества с его принципиально иными формами проявления абсолютно всего, но понимать и признаваться себе в этом она упорно не желает.

Власть, а также абсолютно новые ее формы, должна быть передана в руки новых элит, которая получила название «нетократия». Эта передача обычно крайне болезненна и сопровождается вспышками очередной мировой войны с полным переделом карты планеты.

Глобальный Макдональдс

Трамп неоднократно выступал против мировой элиты находящейся у власти. Он заявил в своей инаугурационной речи, что власть перешла не от одной администрации к другой, а от кучки богатеев к народу Америки. В.Ульянов (Ленин) ошибался на предмет империализма, как последней и высшей формы развития капитализма, который имеет колоссальный потенциал для развития и поныне здравствует, пережив с тех пор уже 4 волны. Последняя из них, а именно, индустриальная глобализация, была основана на тотальном процессе вселенской унификации.

Экономическая глобализация означает, что национальные хозяйства интегрируются в общемировую систему посредством внешней торговли, прямых иностранных инвестиций, перемещению трудовых ресурсов и международного обмена технологиями. Мировой кризис ноября 2008 г. показал, что экономика мира вполне стала геобаллистической. Сегодня все должны делать одно и тоже, одинаково одеваться, есть в одинаковых «Макдональдсах», иметь одинаковые ценности. Это Зигмунд Бауман назвал «глобальная деревня», где все либо туристы, либо бродяги, бродят по миру в поисках чего-то нового. Приезжая в новый город, люди видят тоже самое, что и в предыдущем.

Унификация была связана с небывалым развитием массового товарного производства, основанного на тиражировании одних и тех же образцов, что требовало одинаковости всего и во всем (такой себе «экономический платонизм»). Глобализация является высшим проявлением унификации: один язык, чтобы торговля стала планетарной, одна волюта, чтобы максимально ее упростить.

Новое средневековье

Сегодня нам предлагается новая модель — пятая волна: постиндустриальное антигеобаллистическое общество, которое зовет нас в условия, очень напоминающие доиндустриальное феодальное общество (только теперь это будет на новом уровне, в информационно-сетевой версии).

Феодальное общество должно быть основано на замкнутом натуральном хозяйстве: торговать было не нужно, все, что производили, сами же и потребляли, поэтому каждая область говорила на своем диалекте и поклонялась своим местным святым. Пройдя 100 км, вы уже не понимали своих же соседей. Здесь царили индивидуальные уникальные экземпляры, стремившиеся не походить на все остальное, а максимально от него отличаться.

Аналогия со средневековьем конечно условна, но можно предположить, что каждый сегмент Мирового хозяйства теперь уйдет вглубь себя, локализуясь на определенной территории в автономном режиме, сам себя всем обеспечивая, как, например, Беларусь. Массовое товарное производство уйдет в историю, общество всеобщего потребления довольно скоро окажется на свалке истории. Старые модели хозяйствования обрушатся в одночасье. Глобальный мир распадется на атомарные кластеры (анархо-синдикализм), которые будут воевать друг с другом за скудеющие ресурсы и за контроль за территориями. Нас ждет глобальная гражданская война, эдакая, «Свадьба в Малиновке», только в мировом масштабе. Итак, наступает «Новое средневековье», о пришествии которого возвестил Н.А.Бердяев в своей одноименной книге почти 100 лет назад.

Кластеризация мира.

Антиглобализм имеет под собой экономическую и философскую основу: когда все унифицировано и стало одинаковым, тогда степень сложности мира стала нулевой, что равно смерти. Жизнь и развитие всегда связано с ростом степени сложности, т.е. разнообразия и максимального числа уникальных вещей и процессов, что бесконечно усложняет процесс глобального сценарного управления из одного центра (как это имело место в мире после ІІ мировой войны). Теперь же будет господствовать самоуправление и самоупорядочивание, какое имеет место в синергетике, т.е. спонтанном самопорождении «порядка из хаоса» (И.Пригожин). Роботы теперь будут производить и уже производят роботов, через 5 лет 40% рабочих мест будут не нужны, огромные производства и гигантские предприятия теперь исчезнут, рост городов экономически нецелесообразен. Будет иметь место обратный процесс: деурбанизация. Даже теперь большинство людей стремятся селиться в пригородах, в центрах городов уже по большей части расположены офисные и производственные помещения. Каждый нэофеодал (читай: «олигарх») теперь на своей территории будет иметь абсолютную власть как царь и бог, содержа свою армию осуществляя управление в ручном режиме.

Национальное государство, основанное на национальном авторитете и разделении властей, начало которого идет еще из эпохи Просвещения, в работах Бодена, Гоббса и Монтескье, уже отмирает прямо на наших глазах: самоустраняется, разрывая общественный договор со своими гражданами как сейчас у нас, растворяясь в наднациональных образованиях типа ЕС.

Напомню, что тысячелетие с ІІІ по ХІІІ на карте Европы было одно «глобальное», наднациональное образование — Священная Римская империя — Pax Romana, внутри которого практически не существовало границ и понятия «национального» суверенитета. Сегодня на наших глазах изменяется мировой порядок вещей, установленный еще после тридцатилетней войны в XIV в. Готовы ли мы, к такого рода, тектоническим изменениям в первую очередь нашего мышления, понимания нашей роли в этой принципиально иной картине мира, к принципиально иным вызовам и рискам? Речь идет о физическом выживании каждого в наступающей войне всех против всех, когда каждый за себя и, как в хорошем американском вестерне, выиграет только тот, у кого быстрее наготове окажется револьвер. Готова ли зажравшаяся украинская элита, которая не спешит отказываться от иллюзий, что она чем-то еще рулит, к условиям «Нового средневековья» или начинающейся прямо сейчас трампизации всего мира? Поживем — увидим. Запасаемся поп-корном.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=yB7cp4pTkCs