Инквизитор Вятрович

Страна взбудоражена очередным вбросом, общественное мнение кипит! Оказывается, разработан законопроект, предусматривающий отмену любимых народом праздников. Инициатор очередного народного возмущения – директор Украинского института национальной памяти (УИНП) львовянин, Владимир Вятрович.

Известное своим мракобесием, странное учреждение, созданное по польскому образцу,получило в народе стойкое прозвище – институт национальной памяти имени Альц-геймера. «Это относится, в частности, к безответственным действиям УИНП и его руководства, которые пытаются стереть из нашей общей истории трагические страницы, связанные с антисемитской деятельностью Организации украинских националистов (ОУН), Украинской повстанческой армии (УПА) и ее лидеров» – отмечено в открытом письме к общественности Украины, – лидеров 29 общин и общественных еврейских организаций.

Идеологическое ДДТ, которым травят сознание наших соотечественников, вырабатывается этим органом с завидной регулярностью.Создан этот институт был в период президентства Ющенко, в 2005 году, но политика эта продолжается на протяжении всех 25 лет независимости – с того самого момента, как сфера идеологии и культуры была передана в ведение галичан, диаспоры и фонда Сороса.

По сути, Вятровичу досталась роль «Великого инквизитора» в полуфеодальной стране, которая состоит в том, чтобы указывать Кабинету министров и другим органам власти «символ веры»: как именно надо понимать историю нации.

Неистовый Вятрович, пытаясь отработать свое обильное финансирование,неугомонно подбрасывает нам «перлы национальной памяти». А отрабатывать есть что: в 2016 году Институт национальной памяти получил из госбюджета 11 миллионов наших с вами денег, и это без учета зарубежных грантовых вливаний!

Мы от социализма отказались, капитализм не построили, до откровенного рабовладения мы пока еще не дошли, а вот феодальные формы у нас получаются неплохо. Отсюда засилье в идеологии сельских – доиндустриальных форм: вышиванки, писанки, мазанки, мотанки и т.д.

Конечно, о каком же 1 мая можно здесь говорить, ведь это праздник солидарности трудящихся – порождение индустриального уклада, которого у нас, благодаря усилиям теперешней власти, уже почти не осталось.

Что касается формирования институтом пренебрежительного отношения к дате 9 мая и отрицания названия «Великая Отечественная война», то дело здесь не в советской мифологии и волшебном влиянии России на Украину через этот термин, – как рассказывает лживый Вятрович.

Дело в другом, Великая Отечественная война велась не за «дело мира», как твердила и твердит пропаганда. Она велась за место нашего народа в общечеловеческой истории: будет ли он равноправным участником мирового процесса или будет влачить жалкое существование народа-обслуги. В этом – величайший подарок наших ветеранов – нам, их потомкам.

Задача Вятровича – сформировать такую госпропаганду, чтобы у украинского народа не возникало внутреннего протеста по поводу той роли народа-обслуги, которая ему уготована в рамках реальной евроинтеграции.

Тарифный и языковый геноцид лишь помощник в этом деле. С завидной методичностью создаются условия для «счастливого» вымирания пенсионеров, дабы те освобождали жизненное пространство истинным патриотам, которые не празднуют 23 февраля и 8 марта.

Есть такое неопровержимое понятие, как медицинский факт. Так вот, у нас он такой: в Украине наиболее высокая смертность в Европе. Продолжительность жизни на 10 лет короче, чем в странах Европы. Смертность детей в Украине в 2,7 раза выше, чем в Европе. Из 9 млн. детей в Украине 8 млн. – больные. Каждый год открывается 1 школа для умственно отсталых детей. Украина занимает 1 место в мире по детскому алкоголизму! Каждый третий мужчина не доживает до 60 лет. Показатель здоровья украинцев снизился в 2,5 раза, по сравнению с 1990 годом. Каждый год в Украине умирает 500-800 тысяч человек. К 2050 году в нашей стране будет 33 миллиона жителей, если предположить, что сейчас в Украине проживает 46 миллионов человек.

Декоммунизация, еще одно бесспорное «достижение» Вятровича и является логичным продолжением теории «научного коммунизма», только в профиль. Это смелый социальный эксперимент, который проводится в Украине более года, но уже всерьез успел попортить нервы нашим согражданам. Недаром наибольшее количество украинцев гибнет именно от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кстати, параллельно подобные процессы происходят в религиозной сфере: раскол православия, перетягивание верующих в «Киевский патриархат», потом – к греко-католикам. Опять же, остается открытым вопрос – будет ли потом ликвидирована уния или католики восточного обряда будут сохранены, чтобы видна была разница между хозяевами и «холопами»?

Возникает сильное впечатление, что власть сознательно раскачивает ситуацию в стране. Осталось только выяснить, для чего это делается?