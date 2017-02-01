Особый талант полковника милиции (фото)

Есть среди ветеранов одесской милиции люди, которые не нуждаются в особом представлении. Достаточно только назвать фамилию и все понимают, о ком идет речь. Конечно, заслужить такой авторитет у коллег весьма непросто. Но именно таков наш сегодняшний герой.

Человек, до сих пор не утративший бравой осанки, ветеран МВД, полковник милиции Владимир Артемович Куцыв. Что интересно – известен Владимир Артемович не только как полковник милиции, но и как поэт, писатель, журналист, а еще – как человек, который перевел Библию со старославянского языка на современный русский, да еще и в стихотворной форме!

В селе Шараповка Крыжопольского района Винницкой области 9 сентября 1935 года в семье колхозников родился первенец Владимир (всего в семье было 8 детей).

Семья была глубоко верующей. С детства в мальчика была заложена вера в Бога, умение доверять свою жизнь Создателю. Война, тяжелое послевоенное время закалили его характер, не разрушив детских идеалов, веры в справедливость, которую он всегда готов был защищать.

Стоит отметить, что талант писателя и поэта проявился как следствие глубокой душевной раны – в 1942 году умирает 5-летняя сестра Софийка.

Владимир Артемович рассказывает: «Я ее очень любил – она была доброй, красивой девочкой. Когда Софийка умерла, я убежал в лес и меня искали три дня все жители нашей деревни. Мое неприятие ее смерти, боль утраты, сильно ранили мое сердце… И в 1948 году, будучи уже в пятом классе, я написал свое первое стихотворение, посвященное ей. В этом произведении я описывал свои переживания, любовь, чувства, боль родителей от потери дочери. В дальнейшем эти стихи я показал своему соседу – военному командиру, который порекомендовал мне продолжить писать, работать над стихами.

В юности я писал стихи, но не любил об этом распространяться и одновременно собирал, читал духовную литературу, обращал особое внимание на Библию, считая ее основой духовности, нравственности и человеческой морали…»

Владимир Артемович Куцыв – активный и целеустремленный человек. В 1963 году его направляют на работу в районный отдел МВД. Он работал сначала милиционером, потом помощником дежурного, там же прошел службу участкового инспектора. В дальнейшем стал помощником оперуполномоченного Уголовного розыска. Работал следователем, проявил высокие профессиональные качества и умение в борьбе с преступностью, в работе по раскрытию тяжких преступлений. Получил звание полковника милиции. За безупречную службу награжден 16-ю правительственными наградами. Имеет три тяжелых ранения, полученные при исполнении служебного долга. В 1995 году был приглашен на работу в прокуратуру Одесской области, на должность старшего прокурора по надзору за деятельностью специальных подразделений и по борьбе с организованной преступностью. Полковник юстиции.

Когда Владимир Артемович вышел на пенсию, у него появилось желание писать Библейские повествования, своим языком, не отклоняясь от истины. Долгие годы не получалось, не складывались фразы, не приходили нужные слова, и это расстраивало Владимира Артемовича.

И вот Святой праздник – Пасха 1998 года. Неожиданно стихи пошли – о Божией Матери, Пресвятой Деве Марии.

А дальше – имея огромный словарный запас, Владимир Артемович в стихотворной форме перевел «Новый Завет» на современный язык. Этот перевод делает доступными для понимания любого человека сложные библейские истины.

Осознавая весь его труд, размышляя, понимаешь, как непросто было автору – нужно было прочитать, понять, осмыслить Священное писание, а уж потом переводить! Донести библейскую истину в простой форме каждому читателю – великое дело.

Тогдашний митрополит Киевский и всея Украины Блаженнейший Владимир, а также высшее духовенство Свято-Успенской Киево-Печерской лавры изучали труды. И только спустя два года дали свое благословение на издание этих книг – Новый завет и Ветхий завет в стихотворной форме.

«Его книги – довольно оригинальная и интересная попытка изложить в стихотворной форме Священную историю Ветхого и Нового Заветов, евангельскую весть о спасении рода человеческого. Главная ценность настоящего произведения заключается в стремлении автора донести токи воды живой страждущему от духовной жажды человечеству»,

– написал в слове к автору и его читателям Блаженнейший Владимир.

Труды Владимира Артемовича, вошедшие в книгу «Истина», сегодня представлены в Одесском музее милиции, все желающие могут прийти и познакомиться с книгой, а также прослушать лекцию во время экскурсии по музею.