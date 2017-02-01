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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Особый талант полковника милиции (фото)

Категория: Новости / История и культура / Наши авторы


Особый талант полковника милиции (фото)

Есть  среди   ветеранов  одесской  милиции  люди, которые не  нуждаются  в особом  представлении.  Достаточно  только назвать  фамилию  и  все  понимают, о  ком  идет  речь. Конечно,  заслужить  такой  авторитет у коллег весьма непросто. Но именно таков  наш сегодняшний герой. 

Человек, до сих  пор не утративший  бравой  осанки, ветеран  МВД,  полковник  милиции Владимир Артемович Куцыв. Что интересно – известен Владимир Артемович не только как полковник милиции, но и как поэт, писатель, журналист, а еще – как человек, который перевел Библию со старославянского  языка  на  современный русский, да еще и в стихотворной  форме!    

В  селе  Шараповка   Крыжопольского  района Винницкой  области 9 сентября 1935  года  в семье  колхозников   родился   первенец  Владимир (всего  в  семье  было  8  детей).

Семья была  глубоко верующей. С  детства в мальчика была  заложена вера в Бога, умение доверять  свою  жизнь  Создателю. Война, тяжелое послевоенное  время   закалили его  характер, не  разрушив  детских идеалов, веры в справедливость, которую  он  всегда    готов  был   защищать. 

Стоит отметить, что  талант писателя и поэта проявился как следствие глубокой  душевной раны – в 1942 году умирает 5-летняя сестра Софийка.

Владимир   Артемович   рассказывает: «Я ее очень  любил – она была доброй, красивой девочкой.  Когда  Софийка  умерла,  я  убежал  в лес и меня искали три дня  все жители нашей деревни. Мое  неприятие  ее  смерти,  боль  утраты,  сильно  ранили мое  сердце… И в  1948  году, будучи  уже  в  пятом  классе, я написал  свое  первое стихотворение, посвященное  ей. В этом  произведении я  описывал   свои  переживания, любовь, чувства, боль родителей от потери   дочери. В  дальнейшем  эти  стихи  я  показал  своему  соседу – военному  командиру,  который порекомендовал   мне  продолжить  писать, работать над стихами.

В юности я писал стихи,  но  не  любил    об  этом  распространяться и  одновременно    собирал,  читал духовную  литературу,  обращал  особое  внимание на Библию, считая  ее  основой духовности, нравственности  и  человеческой  морали…»

Владимир  Артемович   Куцыв – активный и целеустремленный человек. В  1963 году   его  направляют  на  работу в районный  отдел МВД. Он работал  сначала  милиционером,  потом  помощником  дежурного, там же  прошел  службу участкового  инспектора.  В  дальнейшем стал помощником оперуполномоченного Уголовного   розыска.  Работал  следователем, проявил высокие  профессиональные  качества    и  умение  в  борьбе с преступностью, в  работе по  раскрытию тяжких  преступлений. Получил звание полковника  милиции. За безупречную службу награжден 16-ю  правительственными  наградами.  Имеет  три  тяжелых  ранения, полученные при исполнении  служебного  долга. В  1995 году был  приглашен  на  работу  в прокуратуру Одесской  области,  на  должность  старшего  прокурора  по  надзору  за  деятельностью специальных  подразделений  и  по  борьбе  с  организованной   преступностью. Полковник  юстиции. 

Когда Владимир Артемович вышел на  пенсию, у него  появилось  желание  писать   Библейские  повествования, своим  языком, не отклоняясь от  истины.  Долгие  годы   не  получалось,  не  складывались  фразы,  не  приходили  нужные  слова,  и  это  расстраивало  Владимира Артемовича.

И вот  Святой  праздник – Пасха 1998  года. Неожиданно  стихи  пошли – о Божией Матери, Пресвятой  Деве Марии.

А дальше – имея  огромный словарный запас, Владимир Артемович в  стихотворной  форме перевел  «Новый  Завет» на  современный   язык.  Этот  перевод   делает доступными для понимания любого человека сложные библейские  истины.

Осознавая весь его труд, размышляя, понимаешь, как непросто было автору – нужно было прочитать, понять, осмыслить Священное писание, а уж потом переводить! Донести  библейскую истину в простой форме каждому читателю – великое дело.

Тогдашний митрополит Киевский и всея Украины Блаженнейший Владимир, а также высшее духовенство Свято-Успенской Киево-Печерской  лавры изучали труды. И  только спустя два года дали свое  благословение  на  издание этих  книг – Новый  завет и Ветхий  завет в стихотворной форме.

«Его книги – довольно оригинальная и интересная попытка изложить в стихотворной форме Священную историю Ветхого и Нового Заветов, евангельскую весть о спасении рода человеческого. Главная ценность настоящего произведения заключается в стремлении автора донести токи воды живой страждущему от духовной жажды человечеству»,
– написал в слове к автору и его читателям Блаженнейший Владимир.

Труды Владимира Артемовича, вошедшие в книгу «Истина», сегодня представлены в Одесском музее милиции, все  желающие  могут прийти и познакомиться с книгой, а также прослушать лекцию во время экскурсии по музею.

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Особый талант полковника милиции (фото)
Особый талант полковника милиции (фото)
Особый талант полковника милиции (фото)
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