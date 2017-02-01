Философия украинских реформаторов: Она сродни плану Гитлера по отношению к Украине

Немецкая теория минимизации населения Украины

Развязывая вторую мировую войну и, в частности, войну с СССР, Гитлер ставил задачу – добиться приобретения новых территорий. Поэтому, его основная цель заключалась в том, чтобы занять новые земли и, обеспечить арийцам богатую жизнь. Для осуществления таких планов, в расчетах Гитлера Украина занимала особое место, как важный источник продовольствия. Свой план фашисты начали осуществлять с первых дней военных действий на территории Украины. Вслед за войсками в украинские села прибывали специальные представители власти, в лице военных комендантов и жандармов. В их задачу входила немедленная организация работ в земледелии и животноводстве.

И что следует особенно отметить, они не стали менять организационное устройство в селах. Оставили все, как было при советской власти – колхозы и совхозы. А зачем менять, ведь все было отлажено? Включайся в работу и продолжай производство зерна, овощей, животноводческой и другой продукции. Правда, совхозы они назвали государственными имениями, а колхозы – коллективными хозяйствами. Даже оплату труда оставили прежнюю, в совхозах денежную, а в колхозах – натуральную. При этом не забыли и о воспроизводстве рабочей силы. С этой целью в госимениях, где мне пришлось работать на Херсонщине, нам, кроме денежной оплаты, выдавали на каждого члена семьи по 21 килограмму муки. Дело в том, что прежде в совхозах каждый житель должен был покупать хлеб в магазине. Во время оккупации магазинов не было, поэтому жителям бывших совхозов приходилось самим выпекать хлеб. Вот почему немцы выдавали нам муку.

Я об этом напоминаю потому, что немцы нуждались в получении зерна с первых дней оккупации, для этого они и решили сберечь прежнюю, отлаженную систему организации труда в селах, что обеспечивало бесперебойную, нормальную работу.

А вот наши, так называемые реформаторы сельского хозяйства, получив независимость страны, свое преобразование начали с ликвидации колхозов и совхозов. Разорили все до основания и теперь не могут в полной мере наладить производство продуктов сельского хозяйства, особенно животноводства.

Фашистская Германия планировала после войны отдать земли Украины своим солдатам. Каждый мог получить в Украине земельные наделы и заниматься фермерством. По подсчетам гитлеровцев, для обслуживания немецких землевладельцев, для работы на добывающих рудниках и угольных шахтах понадобится 30 миллионов жителей Украины. Больше лишних ртов быть недолжно. Этот план по минимизации украинского населения оккупанты начали осуществлять с первых дней прихода на украинскую землю. Они уничтожали не только евреев, цыган и коммунистов, но и душевно больных, других ненужных нетрудоспособных граждан.

К счастью, планы фашистов разрушили наши доблестные воины

Казалось, что подобные античеловеческие планы никогда не возродятся в современном обществе. Однако в наши дни нашлись «теоретики», которые будущее Украины видят в неизбежном реформировании, суть которого — в сокращении населения. Есть такой украинский реформатор, экс председатель политической партии «Вильна Украина» Игорь Гекко (Беркут). Так вот он считает, что основная цель реформ в Украине должна заключаться в минимизации населения. По его принципу, чем меньше будет народа, тем больше можно получить ВВП на душу населения.

За образец процветания страны Беркут берет Швейцарию. Здесь мол, населения всего 8,2 миллиона человек. Этого достаточно, чтобы каждому человеку жилось хорошо. Но новый горе-реформатор забывает, что Швейцария к своему процветанию шла более 130 лет. И в настоящее время в этой стране нетрудно заметить новое явление, которое наблюдается во многих странах старого мира – вытеснение коренных жителей мигрантами. Так вот, в Швейцарии иностранные граждане уже превышают 24% населения. И что характерно, иностранцы, особенно из числа мусульман, размножаются быстрее, чем местное население. И может случиться, что пройдет немного времени и иностранцы превысят по численности коренных жителей.

Игорь Беркут считает, что процветание Украины возможно только при минимизации населения: когда у нас будет столько жителей, как в Швейцарии – 8 миллионов человек. А куда девать остальных — более 34 миллионов? На этот вопрос тоже дают ответы нынешние украинские «реформаторы».

«Лишних ртов быть не должно» – современные теории процветания Украины

По теории Игоря Беркута, чем больше народа, тем больше вероятность роста нищеты и надо всеми способами избавляться от «лишнего» населения. Суть реформы, по мнению Беркута – «Неуклонно постепенное уменьшение популяции страны». Он считает, что в Украине этот процесс уже происходит. В стране постепенно уменьшается численность населения. Нас уже не 51,3 миллиона человек, как было в 1991 году, а 42,6 миллиона. Но этого недостаточно, говорит Беркут. Самый оптимальный показатель по сокращению населения в нашей стране должен быть на уровне 4-6 миллионов человек в период 2017-2022 годов. Такой показатель должен быть за первую волну депопуляции, — таково мнение Игоря Беркута. Вторая волна неизбежно должна пройти в 2022-2027 годах, во время которой население должно сократиться еще на 6 миллионов. Но этого маловато, —сетует Беркут. Хорошо бы ко всему — войну. Нынешняя война на востоке Украины вносит свою «лепту» в планы горе-реформаторов. Более того, АТО показало, что там воюют, в основном, люди бедного сословия. Состоятельный народ избегает потерь. Это значит, что останутся более зажиточные люди, которые и создадут процветающую Украину.

Размышляя над вопросом, как сократить украинское население до оптимального минимума, то есть до восьми миллионов человек, Беркут определяет свой путь к осуществлению реформ. По его мнению, все больные и бедные должны умереть. Этому уже сегодня способствуют тарифы на коммунальные услуги. Люди вынуждены будут тратить свои мизерные зарплаты и пенсии на оплату за услуги, чтобы не лишиться жилья. На еду и медицину средств не останется. Следовательно, недоедание и отсутствие денег на аптеку, приведут к болезням. Смертность вырастет.

Сокращению численности населения будет способствовать и неизбежная миграция, а уедут, в основном, молодые люди. Миграция не только способствует сокращению численности населения в стране, важно и то, что выехав за рубеж, заробитчане будут высылать домой валюту, пополняя бюджет Украины. По мнению «реформаторов», выехавшие за рубеж не смогут участвовать в деторождаемости в нашей стране.

Большую надежду на сокращение населения Игорь Беркут возлагает на неизбежный рост преступности в стране. Криминалитет должен способствовать потерям среди населения. А те, кто попадутся в руки правоохранительных органов будут изолированы от общества. Число преступников будет увеличиваться в разы и чтобы их надежно изолировать и подальше, Беркут предлагает арендовать у России Колыму. Там — далеко от цивилизации, оттуда не сбежишь. К тому же, заключеные должны будут работать. Тоже прибыль.

Новоиспеченные реформаторы, предлагают «пути» сокращения народонаселения в Украине. Для этого, по их мнению, хороши любые способы, которые могут способствовать уничтожению собственного народа. Единственное, чего нет в их предложениях — строительства концентрационных лагерей с крематориями, как было в фашистской Германии. Зато есть предложения по легализации марихуаны. Давай народу свободные наркотики — призывают они. Позаботились господа-реформаторы и о зарубежных туристах. Чтобы они у нас себя чувствовали, как дома, — Игорь Беркут предлагает в стране легализовать и проституцию.

Почему путь к процветанию страны видится реформаторам именно в сокращении населения?

Углубляясь в реформы новоявленных теоретиков, невольно ловишь себя на мысли: почему они предлагают путь к процветанию страны именно через сокращение народонаселения? Ведь в мире существует более прогрессивный путь — мощное развитие конкурентно способных промышленных отраслей и сельского хозяйства. А Украина имеет высокий потенциал в этих отраслях. Ведь до обретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых стран Европы. Только бездарные руководители превратили страну в самую отсталую, которая мечется по миру с протянутой рукой, с просьбой о милостыне.

К тому же, Беркуту и его коллегам некорректно сравнивать Украину с Швейцарией. У нас различные весовые категории, как выражаются боксеры. В Швейцарии земельная площадь составляет 41285 квадратных километров, а в Украине — 576604 квадратных километров. Плотность населения соответственно 185 и 74 человека на один квадратный километр. Если в Украине оставить всего 8 миллионов человек, как предлагают реформаторы, то плотность населения в Украине составит всего около 14 человек на квадратный километр. Скажите, пожалуйста, кто и как сможет обработать такую площадь земли? Кроме того в стране должна развиваться промышленность, горнодобывающая и другие отрасли. С таким количеством населения не построишь процветающее общество в отдельно взятой стране.

Нет, господа, не на тот путь зовете украинский народ. Это путь к самоликвидации государства.

Наш путь избран нашими предками много лет назад: синхронно развивать промышленность, сельское хозяйство и другие жизненно важные отрасли народного хозяйства.