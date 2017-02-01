Cудебные эксперты со всей страны впервые съехались в Одессу

Судьба каждого из нас, порой и сама жизнь, зависит от качественной работы судебных экспертов, ведомственная подчиненность влияет на объективность, частный специалист может не обладать достаточной квалификацией. Система конкуренции между частными и государственными судебными экспертами призвана повысить качество экспертных заключений.

С целью проведения профессионального диалога судебных экспертов из разных городов Украины, 3 февраля в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся совместный семинар-совещание при участии аттестованных судебных экспертов, которые не работают в государственных специализированных экспертных учреждениях и Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Со вступительным словом к участникам семинара обратился начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Николай Васильевич Станищук.

«Семинар-совещание для судебных экспертов в подобном формате проводится в Одессе впервые, он призван развивать конструктивный диалог между судебными экспертами, которые работают в негосударственной сфере и Министерством юстиции Украины. География мероприятия – вся Украина – на семинаре присутствуют представители Одесской, Николаевской, Херсонской, Кропивницкой и других областей. Убеждён, что сегодняшнее мероприятие послужит отправным пунктом к обмену опытом и налаживанию сотрудничества между судебными экспертами из разных регионов Украины», - выразил надежду Николай Васильевич Станищук.

«На сегодняшнем мероприятии обсуждаются самые острые вопросы взаимодействия государственных структур, нашего научно-исследовательского института и так называемых частных экспертов. Главная задача данного семинара – это налаживание коммуникаций между государственными органами и частными судебными экспертами, а также повышении квалификации самих экспертов», - рассказал директор Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Рипенко Артем Игоревич.

В ходе семинара участников ожидало несколько докладов на актуальные в экспертной среде темы. Важно отметить, что все доклады проходили в формате диалога и слушатели в любой момент могли задать спикерам все интересующие вопросы. Начальник управления экспертного обеспечения правосудия Департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины Наталья Николаевна Ткаченко рассказала присутствующим о правовых и организационных аспектах стажировки, аттестации и исполнения судебных экспертиз и судебных исследований.

Как отметила участница семинара, судебный эксперт из города Одессы Юлия Чёрная, посещение данного мероприятия послужит хорошим подспорьем для дальнейшего усовершенствования экспертных навыков.

«На мой взгляд, сегодняшний семинар был очень полезным для дальнейшей экспертной практики, ведь он собрал ведущих судебных экспертов из разных городов Украины. Такого рода мероприятия - это прежде всего живое общение, обмен мыслями, идеями и возможность задать все интересующие нас вопросы. Кроме того, участие в семинаре дало осознание того, что Министерство юстиции всегда готово к открытому диалогу с судебными экспертами, работающими в негосударственной сфере» - отметила Юлия Чёрная.

Стоит также отметить, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Министерством юстиции Украины. Ежегодно сотни студентов работают и проходят стажировки в соответствующем государственном органе исполнительной власти.

Такие масштабные всеукраинские мероприятия, посвящённые юридической тематике, проходят на базе Юракадемии не впервые. Вуз давно зарекомендовал себя не только центром науки и образования, но и инновационной площадкой для обмена передовыми идеями в различных сферах государственной жизни.