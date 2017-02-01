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  • Дата: Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20

Одесский губернатор ищет себе зама

Категория: Новости / Политика


Одесский губернатор ищет себе зама

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов сдержал данное несколько дней назад обещание и объявил конкурс должность вице-губернатора.

От соискателей требуется документ о высшем образовании, наличие управленческого опыта и знание законодательства Украины.

Кроме того, по словам губернатора, кандидат должен обладать креативным мышлением, коммуникабельностью и стрессоустойчивостью. По имеющейся информации, конкурс пройдет уже 21 февраля.

Напомним, что во время общения с журналистами 30 января Максим Степанов заявил, что в кратчайшие сроки проведет конкурс на должность своих заместителей, поскольку 

«…одному руководить регионом достаточно трудно!»

Отметим, что сколько именно заместителей будет у нового губернатора, пока неизвестно.

Однако последнее слово в этом вопросе, как, собственно, и назначению на должность принадлежит Администрации Президента.



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