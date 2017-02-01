 
Информация к новости
  • Просмотров: 46
  • Дата: Сегодня, 11:59
Сегодня, 11:59

Государственная фискальная служба закрыла открытое таможенное пространство в Одесс

Категория: Новости / Политика


Соответствующее распоряжение подписал глава ГФС Роман Насиров. Как сказано в распоряжении, открытое таможенное пространство ликвидируется в связи с оптимизацией структуры фискальной службы.

Напомним, что т.н. «открытое таможенное пространство», где все грузопепревозчики могли бы оформить все необходимые документы по принципу «единого окна» неоднократно презентовала прежний руководитель одесской таможни Юлия Марушевская.

И ради его создания даже затеяла капитальную перестройку городского морского вокзала «выселив» оттуда, в том числе, экспозицию одесского Морского музея.

Кстати, проволочки с открытием этого самого «открытого пространства» была выбрана одной из официальных причин своей отставки бывшим губернатором Михаилом Саакашвили.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 