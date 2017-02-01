Государственная фискальная служба закрыла открытое таможенное пространство в Одесс

Соответствующее распоряжение подписал глава ГФС Роман Насиров. Как сказано в распоряжении, открытое таможенное пространство ликвидируется в связи с оптимизацией структуры фискальной службы.
Напомним, что т.н. «открытое таможенное пространство», где все грузопепревозчик
И ради его создания даже затеяла капитальную перестройку городского морского вокзала «выселив» оттуда, в том числе, экспозицию одесского Морского музея.
Кстати, проволочки с открытием этого самого «открытого пространства» была выбрана одной из официальных причин своей отставки бывшим губернатором Михаилом Саакашвили.