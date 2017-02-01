Демократический облом Михаила Саакашвили

Переговоры Михаила Саакашвили с руководством «Демальянса» и «Самопомичи» о создании единого фронта по проведению досрочных выборов в Украине закончились безрезультатно.

По имеющейся информации, никаких договоренностей подписано не вообще было. И теперь, как сообщил сам Михаил Саакашвили на своей странице в соцсетях «… будем встречаться с представителями других патриотических демократических сил!»

Правда, что это за силы он не уточнил.

Отметим, что провал переговоров Михаила Саакашвили с «Демальянсом» и «Самопомичью» был вполне прогнозируем. Ведь эти политические силы играют практически на одном электоральном поле. И появления на их «земле» нового игрока, к тому же столь прожженного популист , им явно не улыбается. Ибо фактически каждый голос, подобранный на выборном пути Михаилом Саакашвили со товарищи будет потерей для других демо-популистов. Которые на этом фланге представляют, в том числе, «Самопомич» и «Демальянс».

В этой связи для Михаила Саакашвили было бы куда полезнее соединить усилия не с потенциальными единомышленникам и, а с ярыми оппонентами - например, с «Оппозиционным блоком».

Который так же заинтересован в скорейшем проведении досрочных выборов. Но опирается на совершенно другой электоральный пласт. За который ему уж точно не нужно бороться с т.н. «новыми реформаторами».

В том, разумеется, случае, если бы оппозиционеры не побрезговали сидеть за одним столом с таким политическим «пустозвоном».

Разумеется, подобный альянс выглядел бы, мягко говоря, странно. Однако политические баталии вполне допускают ситуативные союзы даже со злейшими врагами, интересы которых на определенном этапе совпадают. И украинский политикум- не исключение. Вспомнить хотя бы события 2008 и 2009 гг. когда «нашеукрианцы» вполне нашли общий язык с регионалами.

В конце концов, как говаривал еще знаменитый Бенджамен Дизраэли - «в политике нет ни врагов, ни друзей, есть только интересы!»