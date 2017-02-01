Одесский хирург Виталий Вансович: Хирургия - это командный вид спорта

Мы договаривались о встрече несколько раз. И - не складывалось. Буквально в послед-нюю минуту обнаруживались люди, которым известный хирург, доктор медицинских наук, профессор, заведующий хирургическим отделением университетской клиники ОНМедУ, хирург высшей категории Виталий Вансович оказывался нужнее и которые имели полное право на его рабочее и нерабочее время. Притом происходило это в силу очевидной причины: он - врач, а они - его пациенты. Более того в большинстве случаев Виталий Евгеньевич - тот самый единственный ВРАЧ ОТ БОГА, который может спасти самых тяжелых, нередко безнадежных больных...

Мы все-таки встретились - в старинном здании хирургической клиники, где мраморные лестницы, огромные окна и гулкие коридоры с высокими потолками - не из нашего: торопливого и динамичного, а совсем из другого - неспешного и рассудительного - времени. В кабинете профессора - старинные шкафы с книгами. Туск-лое золото корешков и немецкий язык, на котором в позапрошлом веке писалась большая часть медицинской литературы, картины и литографии примерно того же возраста, массивная мебель, черно-белые снимки на стенах - здесь можно снимать исторический фильм. А еще заряжаться мудростью ушедших веков и бесконечно учиться у предшественников. Ведь современная техника и суперэффективные лекарства еще никому не гарантировали победу над страшными болезнями. И нередко смешными с точки зрения нашего сегодняшнего дня инструментами из трогательных медицинских саквояжей можно было сделать значительно больше, чем всеми техническими возможностями сегодняшнего дня. Все очень просто: в медицине на первом плане - талант и любовь к профессии, а только потом - технологии. Без души они мало что значат...

Доктор Вансович, закончив четвертую операцию, неспешно готовит кофе. Наверное, в это предвечернее время, когда в коридорах старинной клиники поселяется полумрак и тени старых деревьев в саду клиники чертят на земле загадочные фигуры, лучше всего уходить домой - чтобы нормально отдохнуть. Но профессор домой не собирается. Впереди - общение с коллегами, обсуждение тех или иных проблем отделения. Потом обязательный осмотр больных перед уходом домой. И никто не гарантирует, что в ходе обхода не выявятся проблемы, которые нужно решать в неотложном порядке, и Виталий Евгеньевич не останется в клинике еще на несколько часов. И так - уже более 35 лет...

Ему было выбирать профессию одновременно очень легко и очень тяжело. Стать медиком ребенку из известной в Одессе семьи врачей, как говорится, сам Бог велел. Но опять же, в силу известности в Одессе этой уважаемой семьи Виталий не мог быть обыкновенным доктором. Он просто обязан был стать замечательным врачом.

Соответственно выбор хирургии был предопределен.



- В те годы, когда я учился, большинство студентов мечтало получить хирургическую специальность,

- Мне изначально очень нравилась травматология, потому что я активно занимался спортом, поэтому и представлял свое будущее в качестве спортивного врача. Но в процессе обучения все-таки больше всего понравилась абдоминальная, или как ее называют, общая хирургия...

- Я с большой гордостью всегда рассказываю, что имею честь работать в клинике, основанной в 1903 году в этом здании в качестве факультетской хирургической клиники по немецкому проекту. На тот период времени она была очень современной, можно сказать, даже эксклюзивной для нашего города. Прошло больше века, сегодня уже другие представления о современной хирургической клинике, но, тем не менее, эта атмосфера старины, настоящих хирургических традиций мною ощущается каждый день, и мне очень приятно, что я часть этого…

- Только научившись оказывать неотложную помощь, молодой хирург имеет моральное право переходить к хирургии плановой,

- Это тот базис, которым должен владеть любой человек, избравший своей работой хирургию.

- Конечно, каждый пациент - это индивидуальность,

- И люди болеют по-разному. Но общие принципы - основополагающие, они сохраняются, и чем больше ты работаешь, тем легче тебе разобраться в такой сложной клинической ситуации.

- Хирургия - это командный вид спорта,

- Современной хирургией невозможно заниматься в одиночку. Твоя команда - хирурги того отделения, где ты работаешь, реанимационная, анестезиологическая и вспомогательные службы, коллеги из смежных отделений, кардиологи. терапевты, гинекологи. Сегодняшняя многопрофильная больница - это единый организм. И если отношения здоровые, если дело в больнице организовано правильно, то это - единый механизм, мини-фабрика по лечению больных. Одному в хирургии делать нечего…

- Я боюсь, что люди обидятся,

- Больше всего боюсь быть обвиненным в чванстве и мерзком надувании щек.

- Чтобы стать хорошим хирургом при благоприятном стечении обстоятельств сегодня нужно 10-15 лет. Я лично уверен, что быть хорошим хирургом престижно, как и хорошим специалистом в любой сфере,

- Но я мечтаю, чтобы медицина в нашем обществе стала престижной сферой деятельности, чтобы врач, который тратит практически все свое время на освоение этой профессии, получал легитимную достойную зарплату и не был связан никакими специфическими отношениями с пациентами. Поверьте - тогда работать станет намного легче…

- вспоминает В.Е. Вансович.Виталию Вансовичу повезло с учителем. Очень много в плане становления и как хирурга, и как человека сделал для него доцент Игорь Федорович Львов. Покойный Игорь Федорович не был заведующим клиникой, не занимал высоких руководящих должностей, но именно у него начинающий хирург учился очень многому. Сегодня портрет Учителя - на стене в кабинете профессора Вансовича, который с благодарностью вспоминает о нем.…Умение помнить добро и быть благодарным, гордиться прошлым, а не бездумно перечеркивать его - в наше время это очень редкое качество. Виталий Евгеньевич признается: очень осторожно относится к радикальным переменам и уважительно - к истории.Хирург - уникальная профессия. Степень самоотдачи и самоотречения здесь зашкаливает. Войдя в операционную, никогда не можешь знать, через сколько часов выйдешь из нее. Ибо на второй план отходит все, что изначально считается важным: семья, житей-ские сложности, встречи с друзьями, решение тех или иных проблем пусть даже очень близких людей.Реально хирургия - это послушание, когда твои знания, ум, талант служат одному - спасению человека. Часто не слишком приятного, нетрезвого, с весьма небезупречным прошлым и настоящим. (В отделении регулярно проводятся ургентные операции: 10 дежурств по "скорой помощи" в месяц - это более чем серьезно и предполагает нередко весьма специфический контингент жертв криминальных разборок и передела в той или иной сфере. Поэтому "скорые" везут сюда больных с криминальными и бытовыми травмами, а также с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости. Это - одна из специализаций отделения.)Уже несколько лет, заведуя отделением, доктор Вансович принимает участие в лечении всех больных, поступающих в клинику. В первую очередь самых тяжелых. Соответственно, это оказание не-отложной помощи в самых непредсказуемых экстремальных ситуациях.- уверен В.Е. Вансович.Во времена не столь уж давние, существовало такое понятие, как диспансерные осмотры. Люди понимали, что нужно следить за своим здоровьем, и вовремя обращались к врачам. Увы, сегодня следить за своим здоровьем не то что немодно и непопулярно, а просто очень дорого. Поэтому на хирургический стол к Виталию Вансовичу и его коллегам попадают все чаще уж слишком запущенные больные - нередко в критическом состоянии, которых вылечить невозможно. А одиноким старикам "скорую помощь" все чаще вызывают не они сами или их родственники, а сердобольные соседи, находящие несчастных в бессознательном состоянии. И вытащить их из состояния "за гранью" - дело чести для профессионалов…Виталий Евгеньевич оперирует каждый день. Стандартная норма - 2-3 операции, но уж слишком часто она перекрывается с лихвой. И каждый пациент - это непредсказуемое развитие событий. Хотя…- размышляет доктор Вансович.Одна из самых сложных - хирургия ранений. Естественно, пациенты с политравмой, с травмой, нанесенной холодным или огнестрельным оружием, - это непрогнозируемый вид повреждений, непрогнозируемая операция, когда до последнего не знаешь, с чем придется столкнуться.Мы гордимся каждым пациентом, который был доставлен в нашу клинику в тяжелом состоянии и ушел от нас своими ногами. Каждый пациент, который выздоровел и ушел, - это маленькая победа…Попытка профессора Вансовича перевести эти победы в цифры оказалась обреченной на провал. В свое время клиника, в которой он сейчас руководит хирургическим отделением, была одной из первых (вместе с областной больницей), начавшей использовать не только в Одессе, но и в Украине лапароскопический доступ - то, что сегодня является нормой и золотым стандартом в абдоминальной хирургии. Только через несколько лет соответствующие технологии стали появляться в других больницах. Поскольку это были новые технологии, хирурги стали считать количество сделанных операций - по поводу желчекаменной болезни, хронического или острого холецистита. Прекратили после 12 тысяч…Реально теми, кого за годы работы прооперировал Виталий Евгеньевич, выполняющий по 400-450 операций ежегодно, можно населить небольшой город. Профессор, услышав об этом, смеется, а потом становится серьезным- говорит он.Со времен его учебы хирургическая наука очень сильно продвинулась вперед. Это касается в первую очередь технологий: диагностики, лечения, использования современных материалов - в частности, для протезирования тканей. Результаты, как из разных галактик.Но основновополагающим остается: быть каждый день на работе в 8 утра. Первым делом пройти и осмотреть вчерашних пациентов. По субботам всегда быть на работе. Это не привычка - просто иначе в хирургии работать нельзя: вне зависимости от времени года, настроения, будней или праздников пациенту нужно внимание врача. И еще - несмотря на весь опыт, звания и регалии, заходя в операционную, помимо воли мобилизуешься и, пока операция не перевалит за экватор опасности, не расслабляешься. Ведь каждый день операция одна и та же, а работа разная…С Виталием Евгеньевичем тяжело ходить по городу, потому что его постоянно узнают и здороваются. А поскольку физически он не может помнить всех, кого прооперировал за 35 лет, то тоже здоровается со всеми.- улыбается он.Величина, светило, - так говорят о нем люди. Но профессор не любит громких слов и, кстати, считает недопустимым кричать на подчиненных, будучи уверенным, что эмоциональные всплески в операционной недостойны мужчины вообще и хирурга в частности. А когда мы говорим о его мечтах, формулирует предельно четко.- говорит он.