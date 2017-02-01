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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Одесский хирург Виталий Вансович: Хирургия - это командный вид спорта

Категория: Новости / Наши авторы


Одесский хирург Виталий Вансович: Хирургия - это командный вид спорта

Мы договаривались о встрече несколько раз. И - не складывалось. Буквально в послед-нюю минуту обнаруживались люди, которым известный хирург, доктор медицинских наук, профессор, заведующий хирургическим отделением университетской клиники ОНМедУ, хирург высшей категории Виталий Вансович оказывался нужнее и которые имели полное право на его рабочее и нерабочее время. Притом происходило это в силу очевидной причины: он - врач, а они - его пациенты. Более того в большинстве случаев Виталий Евгеньевич - тот самый единственный ВРАЧ ОТ БОГА, который может спасти самых тяжелых, нередко безнадежных больных...

Мы все-таки встретились - в старинном здании хирургической клиники, где мраморные лестницы, огромные окна и гулкие коридоры с высокими потолками - не из нашего: торопливого и динамичного, а совсем из другого - неспешного и рассудительного - времени. В кабинете профессора - старинные шкафы с книгами. Туск-лое золото корешков и немецкий язык, на котором в позапрошлом веке писалась большая часть медицинской литературы, картины и литографии примерно того же возраста, массивная мебель, черно-белые снимки на стенах - здесь можно снимать исторический фильм. А еще заряжаться мудростью ушедших веков и бесконечно учиться у предшественников. Ведь современная техника и суперэффективные лекарства еще никому не гарантировали победу над страшными болезнями. И нередко смешными с точки зрения нашего сегодняшнего дня инструментами из трогательных медицинских саквояжей можно было сделать значительно больше, чем всеми техническими возможностями сегодняшнего дня. Все очень просто: в медицине на первом плане - талант и любовь к профессии, а только потом - технологии. Без души они мало что значат...
Доктор Вансович, закончив четвертую операцию, неспешно готовит кофе. Наверное, в это предвечернее время, когда в коридорах старинной клиники поселяется полумрак и тени старых деревьев в саду клиники чертят на земле загадочные фигуры, лучше всего уходить домой - чтобы нормально отдохнуть. Но профессор домой не собирается. Впереди - общение с коллегами, обсуждение тех или иных проблем отделения. Потом обязательный осмотр больных перед уходом домой. И никто не гарантирует, что в ходе обхода не выявятся проблемы, которые нужно решать в неотложном порядке, и Виталий Евгеньевич не останется в клинике еще на несколько часов. И так - уже более 35 лет...
Ему было выбирать профессию одновременно очень легко и очень тяжело. Стать медиком ребенку из известной в Одессе семьи врачей, как говорится, сам Бог велел. Но опять же, в силу известности в Одессе этой уважаемой семьи Виталий не мог быть обыкновенным доктором. Он просто обязан был стать замечательным врачом.
Соответственно выбор хирургии был предопределен.

- В те годы, когда я учился, большинство студентов мечтало получить хирургическую специальность,
- вспоминает В.Е. Вансович.
- Мне изначально очень нравилась травматология, потому что я активно занимался спортом, поэтому и представлял свое будущее в качестве спортивного врача. Но в процессе обучения все-таки больше всего понравилась абдоминальная, или как ее называют, общая хирургия...

Виталию Вансовичу повезло с учителем. Очень много в плане становления и как хирурга, и как человека сделал для него доцент Игорь Федорович Львов. Покойный Игорь Федорович не был заведующим клиникой, не занимал высоких руководящих должностей, но именно у него начинающий хирург учился очень многому. Сегодня портрет Учителя - на стене в кабинете профессора Вансовича, который с благодарностью вспоминает о нем.
…Умение помнить добро и быть благодарным, гордиться прошлым, а не бездумно перечеркивать его - в наше время это очень редкое качество. Виталий Евгеньевич признается: очень осторожно относится к радикальным переменам и уважительно - к истории.
- Я с большой гордостью всегда рассказываю, что имею честь работать в клинике, основанной в 1903 году в этом здании в качестве факультетской хирургической клиники по немецкому проекту. На тот период времени она была очень современной, можно сказать, даже эксклюзивной для нашего города. Прошло больше века, сегодня уже другие представления о современной хирургической клинике, но, тем не менее, эта атмосфера старины, настоящих хирургических традиций мною ощущается каждый день, и мне очень приятно, что я часть этого…

Хирург - уникальная профессия. Степень самоотдачи и самоотречения здесь зашкаливает. Войдя в операционную, никогда не можешь знать, через сколько часов выйдешь из нее. Ибо на второй план отходит все, что изначально считается важным: семья, житей-ские сложности, встречи с друзьями, решение тех или иных проблем пусть даже очень близких людей.
Реально хирургия - это послушание, когда твои знания, ум, талант служат одному - спасению человека. Часто не слишком приятного, нетрезвого, с весьма небезупречным прошлым и настоящим. (В отделении регулярно проводятся ургентные операции: 10 дежурств по "скорой помощи" в месяц - это более чем серьезно и предполагает нередко весьма специфический контингент жертв криминальных разборок и передела в той или иной сфере. Поэтому "скорые" везут сюда больных с криминальными и бытовыми травмами, а также с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости. Это - одна из специализаций отделения.)
Уже несколько лет, заведуя отделением, доктор Вансович принимает участие в лечении всех больных, поступающих в клинику. В первую очередь самых тяжелых. Соответственно, это оказание не-отложной помощи в самых непредсказуемых экстремальных ситуациях.
- Только научившись оказывать неотложную помощь, молодой хирург имеет моральное право переходить к хирургии плановой,
- уверен В.Е. Вансович. 
- Это тот базис, которым должен владеть любой человек, избравший своей работой хирургию.

Во времена не столь уж давние, существовало такое понятие, как диспансерные осмотры. Люди понимали, что нужно следить за своим здоровьем, и вовремя обращались к врачам. Увы, сегодня следить за своим здоровьем не то что немодно и непопулярно, а просто очень дорого. Поэтому на хирургический стол к Виталию Вансовичу и его коллегам попадают все чаще уж слишком запущенные больные - нередко в критическом состоянии, которых вылечить невозможно. А одиноким старикам "скорую помощь" все чаще вызывают не они сами или их родственники, а сердобольные соседи, находящие несчастных в бессознательном состоянии. И вытащить их из состояния "за гранью" - дело чести для профессионалов…
Виталий Евгеньевич оперирует каждый день. Стандартная норма - 2-3 операции, но уж слишком часто она перекрывается с лихвой. И каждый пациент - это непредсказуемое развитие событий. Хотя…
- Конечно, каждый пациент - это индивидуальность,
 - размышляет доктор Вансович. 
- И люди болеют по-разному. Но общие принципы - основополагающие, они сохраняются, и чем больше ты работаешь, тем легче тебе разобраться в такой сложной клинической ситуации.

Одна из самых сложных - хирургия ранений. Естественно, пациенты с политравмой, с травмой, нанесенной холодным или огнестрельным оружием, - это непрогнозируемый вид повреждений, непрогнозируемая операция, когда до последнего не знаешь, с чем придется столкнуться.
Мы гордимся каждым пациентом, который был доставлен в нашу клинику в тяжелом состоянии и ушел от нас своими ногами. Каждый пациент, который выздоровел и ушел, - это маленькая победа…
Попытка профессора Вансовича перевести эти победы в цифры оказалась обреченной на провал. В свое время клиника, в которой он сейчас руководит хирургическим отделением, была одной из первых (вместе с областной больницей), начавшей использовать не только в Одессе, но и в Украине лапароскопический доступ - то, что сегодня является нормой и золотым стандартом в абдоминальной хирургии. Только через несколько лет соответствующие технологии стали появляться в других больницах. Поскольку это были новые технологии, хирурги стали считать количество сделанных операций - по поводу желчекаменной болезни, хронического или острого холецистита. Прекратили после 12 тысяч…
Реально теми, кого за годы работы прооперировал Виталий Евгеньевич, выполняющий по 400-450 операций ежегодно, можно населить небольшой город. Профессор, услышав об этом, смеется, а потом становится серьезным
- Хирургия - это командный вид спорта,
 - говорит он. 
- Современной хирургией невозможно заниматься в одиночку. Твоя команда - хирурги того отделения, где ты работаешь, реанимационная, анестезиологическая и вспомогательные службы, коллеги из смежных отделений, кардиологи. терапевты, гинекологи. Сегодняшняя многопрофильная больница - это единый организм. И если отношения здоровые, если дело в больнице организовано правильно, то это - единый механизм, мини-фабрика по лечению больных. Одному в хирургии делать нечего…

Со времен его учебы хирургическая наука очень сильно продвинулась вперед. Это касается в первую очередь технологий: диагностики, лечения, использования современных материалов - в частности, для протезирования тканей. Результаты, как из разных галактик.
Но основновополагающим остается: быть каждый день на работе в 8 утра. Первым делом пройти и осмотреть вчерашних пациентов. По субботам всегда быть на работе. Это не привычка - просто иначе в хирургии работать нельзя: вне зависимости от времени года, настроения, будней или праздников пациенту нужно внимание врача. И еще - несмотря на весь опыт, звания и регалии, заходя в операционную, помимо воли мобилизуешься и, пока операция не перевалит за экватор опасности, не расслабляешься. Ведь каждый день операция одна и та же, а работа разная…
С Виталием Евгеньевичем тяжело ходить по городу, потому что его постоянно узнают и здороваются. А поскольку физически он не может помнить всех, кого прооперировал за 35 лет, то тоже здоровается со всеми.
- Я боюсь, что люди обидятся,
 - улыбается он.
- Больше всего боюсь быть обвиненным в чванстве и мерзком надувании щек.

Величина, светило, - так говорят о нем люди. Но профессор не любит громких слов и, кстати, считает недопустимым кричать на подчиненных, будучи уверенным, что эмоциональные всплески в операционной недостойны мужчины вообще и хирурга в частности. А когда мы говорим о его мечтах, формулирует предельно четко.
- Чтобы стать хорошим хирургом при благоприятном стечении обстоятельств сегодня нужно 10-15 лет. Я лично уверен, что быть хорошим хирургом престижно, как и хорошим специалистом в любой сфере,
 - говорит он. 
- Но я мечтаю, чтобы медицина в нашем обществе стала престижной сферой деятельности, чтобы врач, который тратит практически все свое время на освоение этой профессии, получал легитимную достойную зарплату и не был связан никакими специфическими отношениями с пациентами. Поверьте - тогда работать станет намного легче…



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