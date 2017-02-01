Примут ли закон о легализации огнестрельного короткоствольного оружия?

Случай с народным депутатом, главой комитета по национальной безопасности и обороне Сергеем Пашинским еще долго будет обсуждаться в обществе. Он дал новый импульс движению за легализацию короткоствольного огнестрельного оружия. Напомним, как развивались те события. Ночью народный депутат вместе с женой Русланой возвращался из кинотеатра. В лесу под Васильковом (Киевская область) едва не столкнулся с микроавтобусом, стоявшим на обочине и без габаритных огней. Пани Руслана в приоткрытое окно машины высказала нелицеприятные комментарии в адрес мужчин, толкавших заглохший автомобиль. А в ответ услышала такие же оскорбления, да еще сдобренные порцией отборного мата. По версии следствия, Пашинский с пистолетом в руке приблизился к толкавшему машину гражданину Химиусу, но получил бутылкой по голове, после чего прострелил человеку бедро. Пашинский утверждает, что он только защищался.

Однако во время перекрестного допроса, с участием всех фигурантов дела, жена Пашинского Руслана, у которой тоже есть пистолет, выданный министром внутренних дел Арсеном Аваковым, отказалась давать показания. Как бы там ни было — оружие и патроны к нему изъяты, проводятся экспертизы.

Сергей Пашинский пока проходит по делу, как свидетель. Оно и немудрено. Ведь народный депутат Пашинский представляет правящую коалицию, в которую входят блок Петра Порошенко и «Народный фронт». А член «НФ» Арсен Аваков является министром внутренних дел. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко до недавних пор возглавлял фракцию БПП в Верховной Раде. А сам Сергей Пашинский председательствует в комитете по национальной обороне и безопасности. Так чью сторону в этом конфликте примет следствие? Вопрос, думается, риторический.

Как выяснилось, министр внутренних дел Арсен Аваков раздал до 4-х тысяч стволов наградного оружия, прежде всего однопартийцам, лояльным к нему народным депутатам и чиновникам. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман имеет несколько наградных винтовок, а бывший премьер Арсений Яценюк — даже наградной пулемет «Максим», не говоря уже о других «огнестрелах». Даже глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева получила именной пистолет «Форт». Интересно, это ей нужно для защиты своей банковской системы?

При всем том простые граждане остаются безоружными. И это в условиях стремительно растущей преступности и наличия в стране огромного количества неподконтрольного оружия, численность которого эксперты оценивают в миллион стволов. Все это побуждает людей к лоббированию законопроекта о легализации огнестрельного оружия.

В Верховной Раде зарегистрировано несколько таких проектов, однако спикер парламента Андрей Парубий не вносит их на рассмотрение. Может, власти не хотят, чтобы обычные граждане владели огнестрельным оружием, и такое право было исключительно у народных депутатов, удостоенных наградных пистолетов министром Аваковым?

Правда, доступ к огнестрельному оружию имеют члены общества охотников, но не к пистолетам, а к охотничьим карабинам и дробовикам, которые можно носить с собой только зачехленными и при выходе на охоту. Дома же оружие должно храниться в железных сейфах. Как видим, речь не идет о короткоствольном оружии, которое удобно носить с собой постоянно.

В обществе проходит широкая дискуссия на предмет вооружения всего населения страны по швейцарскому или израильскому вариантам. Когда у каждого дееспособного гражданина дома имеется автомат или штурмовая винтовка, и по первому сигналу люди готовы явиться в указанное место.

На днях народный депутат Украины от «Народного фронта» и по совместительству помощник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко изложил свой вариант закона о легализации огнестрельного оружия. Он предлагает разрешать пользование оружием в первую очередь лицам, прошедшим АТО, бывшим работникам органов внутренних дел, СБУ, а также офицерам запаса. Якобы эти люди, владея короткоствольным огнестрельным оружием, могли бы не только себя защитить, но и внести значительный вклад в обуздание уличной преступности. Как известно, маршал Георгий Жуков в свое время уже применял для борьбы с преступниками военных, они получали задание с оружием патрулировать улицы и применять пистолеты без предупреждения. Тогда это сыграло весьма положительную роль. Оно и сейчас было бы неплохо. Помнится, во время кадровой воинской службы за мной был закреплен пистолет Макарова, который хранился в оружейной комнате, но выдавался при поездках в командировку или же для выполнения ответственных заданий командования. В удостоверении офицера при мне всегда была карточка – разрешение носить указанное оружие. Такой порядок контроля за хранением и использованием короткоствольного оружия подошел бы и в нынешней обстановке. Но лучше всего принять закон о легализации «короткоствольников», чтобы каждый гражданин мог себя защитить от посягательств преступников.

В магазинах и сегодня можно приобрести оружие для самозащиты. Но только для отстрела резиновых пуль, да и то по специальному разрешению органов внутренних дел. Под такое же ограничение подпадают электрошокеры, а также другие специальные средства. Свободно приобрести нельзя даже резиновую дубинку. И что тогда делать людям при встрече с агрессивными народными депутатами типа известного недобрыми делами Лозинского или того же Пашинского? Будь у гражданина при себе короткоствольное оружие, и о возможности этого знали бы нападавшие, вряд ли рискнули бы они целиться в человека.

Не только в Америке, но и во многих странах Европы, в частности, в Молдове короткоствольное оружие легализовано. И от того преступлений больше не стало, наоборот, бандиты поджали хвосты. Другое дело, что оружие можно доверить не каждому. Нужно доверять его только людям, прошедшим проверку у психиатра и нарколога, а также по предъявлению положительных характеристик с работы или с места жительства. Это сразу бы отсекло от владения оружием неадекватных элементов и обезопасило бы общество.

Но препятствием к этому может стать повальная коррупция, поскольку нужную справку человек всегда может купить за деньги. Однако работу над приемлемыми законопроектами о легализации оружия надо продолжать. И одновременно стоит провести проверку законности выданного министерством внутренних дел огнестрельного оружия. Поскольку выясняется, что такие «награды» от Авакова получили не только нардепы, но даже и жены некоторых чиновников. В том числе — министра информационной политики Стеца, сотрудница пятого телеканала, который, как известно, принадлежит Петру Порошенко. Интересно за какие заслуги?