Не миф, не мечта. Премии быть

Увековечить имя героя, гения, мастера, виртуоза своего дела можно по-разному – в памятниках, мемориальных досках, названиях улиц, воспоминаниях современников, книгах…

Имя выдающегося прозаика и драматурга Исаака Бабеля помнят в родном городе. В честь самого «одесского» писателя, родившегося на Молдаванке, названа одна из улиц Одессы. На доме №17 по улице Ришельевской, где он жил, установлена мемориальная доска. В 2011 году знаменитому автору «Конармии» и «Заката» был поставлен памятник, первый и единственный в мире, между прочим, работы выдающегося скульптора Георгия Франгуляна.

Но за свою легендарную славу Одесса по-прежнему в долгу перед Бабелем. Ведь писатель своими «Одесскими рассказами» создал ее неумирающую легенду. Да и традиции города, рождающего таланты, не должны угасать. Так, для увековечения памяти и литературного наследия Бабеля была учреждена международная литературная премия его имени, призванная выявлять и поддерживать одаренных авторов.

Идея премии, равно как и установки памятника, принадлежит Всемирному клубу одесситов. В числе учредителей также Одесский литературный музей, журнал «Радуга» (Киев), литературный альманах «Дерибасовская-Ришельевская», Одесская национальная научная библиотека, а также дочь и внук писателя — Лидия Исааковна Бабель и Андрей Малаев-Бабель, живущие ныне в США.

Первых лауреатов премии обещали огласить в прошлом году. Но не сложилось. Возникли разногласия между организаторами конкурса и представителями власти. Пришлось перенести старт на 2017 год.

Уже в нынешнем году Одесская международная литературная Премия имени Исаака Бабеля была официально оглашена, и 15 января открыт Первый премиальный сезон. Понятное дело, без финансовой поддержки трудно организовать сколь-нибудь серьезный конкурс. Организационные расходы берет на себя Фонд Бабеля. Есть и меценат, который взялся финансировать конкурс, имя его пока не разглашается. Организаторы рассчитывают, что в дальнейшем людей, поддерживающих столь благое начинание, благотворителей и спонсоров — будет больше.

Суммы вознаграждения за первое, второе и третье места составят: 60 тысяч грн., 30 тысяч грн. и 15 тысяч грн., соответственно.

Победитель, занявший первое место, получит бронзовую статуэтку «Колесо истории», за основу которой взят фрагмент памятника. Ее автор – известный одесский скульптор Михаил Рева, недавно организовавший благотворительный фонд поддержки молодых дарований и культурных инициатив. М.Рева выступил с благородной миссией, взяв на себя расходы по изготовлению главного приза и символа учрежденной литературной премии.

Рассказы и новеллы на соискание премии принимаются до 15 апреля. Побороться за премию смогут авторы, чьи работы уже опубликованы. Присланные годом ранее литературные произведения также будут участвовать в конкурсе на соискание премии.

Основные требования к конкурсантам – самобытность и талант, или, как остроумно заметил вице-президент Всемирного клуба одесситов, член жюри конкурса Валерий Хаит, главным критерием отбора станет «тирания вкуса».

Первая церемония награждения лауреатов Премии состоится в день рождения Бабеля, 13 июля 2017 года в Золотом зале Одесского литературного музея. Накануне объявления лауреатов планируется провести масштабную акцию-флешмоб «Одесса читает – Одессу читают».

Произведения принимаются на русском языке. В дальнейшем работы, удостоенные Премии Бабеля, будут переведены на украинский язык.

Как справедливо заметил Валерий Хаит,

«Нельзя лишать город, как и человека, его биографии. Это Одесса, и Бабель писал на русском языке. Мы стремимся в Европу, к цивилизации. Поэтому следуем правилу: украинскому – помогать, русскому – не препятствовать. Такова моя позиция».

«Когда-то увидимся». На что жена ответила: «Я буду вас ждать, буду считать, что вы уехали в Одессу».

Что ж, человеку свойственно в трудные времена, чтобы не впадать в депрессию и уныние, хвататься за что-то незыблемое, за островки мирной жизни. И мы хватаемся за Одессу. Бабель младше Одессы ровно на сто лет.При аресте, прощаясь, Исаак Бабель сказал:Писатель любил Одессу, мечтал жить там в старости. К сожалению, мечте не удалось осуществиться. Но пять лет назад, Бабель, наконец, после долгого отсутствия «вернулся и ступил на одесскую брусчатку».Теперь, с учреждением премии его имени он окончательно утвердился в родном городе.