Лучший контролер – это совесть. Или как остановить коррупцию среди украинских чиновников?

Лет десять назад после окончания воскресной службы ко мне обратился с просьбой настоятель храма Святой мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк. Просьба была достаточно необычной: помочь в организации Православного клуба для студентов юридической академии. Не скажу, что это предложение меня обрадовало, но поскольку священнику не говорят «Нет», я согласился.

…С тех пор на заседаниях этого клуба было рассмотрено множество тем и проблем, которые касались православия и его связи с современной жизнью. Об одной такой животрепещущей теме я хотел бы рассказать. Речь идет о декларациях о доходах, которые обнародовали наши украинские чиновники или, как их называют, «слуги народа» и которые вызвали бурю возмущения в обществе.

Да, я говорю лишь о чиновниках, которые должны жить «на одну зарплату», а не о крупных бизнесменах, хотя и к ним есть вопросы. Объем их заявленного благосостояния позволяет сказать, что неизвестно, кто кому должен помогать: кто-то Украине или Украина другим странам?

Уровень достатка некоторых чиновников даёт возможность предположить, что они собираются жить вечно! Но, это не так. Как заметил в своё время Ефрем Сирин, богатство исчезает перед дверью гроба. Действительно, при жизни есть ВИП персоны, есть даже ВИП покойники, но нет ВИП душ. Смерть делает всех равными. Да и при жизни понятие материального достатка весьма индивидуально для каждого человека. То, что подходит одному, может быть недостаточно для другого. Богатство человека является лишь средством, а не целью его жизни. «Никогда не переступай черты необходимости», – говорил святитель Иоанн Златоуст.

Война, беженцы, сотни умерших детей, которые так и не дождались дорогостоящих операций – вот проблемы, волнующие большинство украинцев. А для других насущными являются иные проблемы: где за границей купить очередную дорогостоящую «хатынку», что лучше – отдых на Мальдивах или на Кипре, как не пропустить какую-либо важную «тусовку». Для них праздник жизни продолжается. Но это пир во время чумы!

Несомненно, что огромные доходы, полученные нашими чиновниками от власти, имеют коррупционную составляющую. Но, как заметил Президент Украины Петр Порошенко, до последнего времени борьба с коррупцией у нас больше напоминала спортивную рыбалку: «Поймал, показал, отпустил». И какой-либо серьёзный прорыв в ближайшее время не намечается: правоохранительные органы слабы как никогда.

На что же нам надеяться? В далекое советское время в городском электротранспорте проезд оплачивался путем компостирования заранее приобретенного талона на проезд. Чтобы убедить несознательных граждан в необходимости оплаты поездки, в салонах вагонов гордо красовался лозунг: «Лучший контролёр – это совесть».

Наверное, если речь идёт о материальном благополучии чиновников, для того, чтобы когда-то остановиться в погоне «за золотым тельцом», им следует полагаться именно на свою совесть.

Иначе в скором будущем от Украины останутся одни лишь лозунги.