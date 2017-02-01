В Одессе проходят масштабные соревнования по самбо (фото)

На сегодняшний день самбо является очень популярным во всём мире видом спорта. Имея почти столетнюю историю своего становления и развития, самбо в буквальном смысле слова означает самозащита без оружия. Самбо – это не просто вид спорта, это целая философия, которая воспитывает в человеке волевые качества, ведь самбо не только укрепляет мышцы, но и закаляет характер. Неудивительно, что в наше непростое время самбо набирает всю большую популярность среди украинской молодёжи. В особенности широкое распространение этот вид спорта прибрёл в Одессе, и наш город неспроста именуют центром развития самбо в Украине. Ежегодно в Одессе проводятся десятки соревнований различного уровня по этому виду спорта.

Так, на базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого фонтана состоялось открытие Всеукраинского чемпионата по самбо и боевому самбо среди молодёжи. Организатором мероприятия выступила Одесская областная федерация самбо. В этом году чемпионат приурочен Дню вывода войск из Афганистана, который приходится на 15 февраля, а поэтому среди почётных гостей чемпионата – ветераны афганской войны, многие из которых в своё время приложили большие усилия для развития этого вида спорта в нашей стране.



«Сегодня у нас первые основные соревнования по самбо в этом году. Чемпионат Украины является отборочным в состав сборной команды спортсменов для участия в чемпионате Европы. На этих соревнованиях мы сможем определить состав команды, с которым мы будем выступать на международных чемпионатах на протяжении всего года. Наша федерация уже традиционно проводит в Одессе большое количество различных соревнований, и на это есть ряд причин. В Одессе очень сильная команда областной федерации нашего представительства, многие спортсмены являются чемпионами международных соревнований. А поэтому мы решили начать новый спортивный год именно с Одессы, надеясь, что он принесёт нам удачу»,

«Соревнования посамбо подобного масштаба проходят в Одессе впервые. Мы видели на официальном открытии представителей Верховной Рады Украины, Городского совета и обладминистрации, ветеранов афганской войны и многих известных спортсменов. Огромное спасибо всем тем, кто не пожалел своего времени и присоединился к нашим соревнованиям, для нас это большая честь. Выражаю огромную благодарность и Сергею Васильевичу Кивалову за то, что предоставил нам этот прекрасный зал, не было б этого зала, нам не было бы где провести наш чемпионат»,

«Мы начинаем 2017 год с такого прекрасного события –Всеукраинского чемпионата по самбо среди молодёжи. К нам съехались лучшие самбисты со всей Украины и для нас это большая честь. Благодаря усилиям президента нашего университета Сергея Кивалова здесь созданы наилучшие условия для такого рода соревнований, и мы видим, что спортсмены чувствуют здесь себя комфортно, ведь здесь есть прекрасные условия и для подготовки, и непосредственно для борьбы»,

– рассказал президент Национальной федерации самбо Украины Вадим Игоревич Рогач.На официальном открытии чемпионата присутствовали известные политики и звёзды отечественного спорта, а также представители спортивных объединений – олимпийская чемпионка 1980 года по гимнастике Стелла Захарова, шестикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы по самбо Виктор Савинов, президент Национальной Федерации самбо Вадим Рогач, президент Федерации самбо Одесской области Александр Адзеленко, президент Ассоциации самбо региона Вахид Сабиров, президент Федерации кикбоксинга Украины Ольга Павленко, президент Федерации черлидинга Одесчины Александра Шевченко, председатель клуба «Олимпийские надежды», обладатель 6-го дана по дзюдо, доцент кафедры физического воспитания Одесской Юракадемии Иван Чертов.– подчеркнул президент Федерации самбо Одесской области Александр Адзеленко.Чемпионат собрал более 500 участников со всех областей Украины, крупные города были представлены сразу несколькими молодёжными командами. На татами – талантливые спортсмены – победители и призёры престижных соревнований по самбо.– с гордостью отметил ректор Международного гуманитарного университета Анатолий Крыжановский.Важно отметить активность студентов МГУ и НУ «ОЮА» при подготовке данных соревнований. Свою посильную помощь организаторам соревнований оказал студент 3 курса факультета журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия» Леонид Мельник. Леонид – трёхкратный чемпион Украины по борьбе на поясах, недавно вернулся с заграничных соревнований. Осознавая важность развития молодёжного спорта в Украине, юноша решил внести свой собственный вклад в подготовку Всеукраинского чемпионата по самбо.