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  • Дата: Сегодня, 09:52
Сегодня, 09:52

Гуманитарная миссия «Женщины за Мир» передала первую партию помощи эвакуированным жителям Авдеевки

Категория: Новости

Гуманитарная миссия «Женщины за Мир» передала первую партию помощи эвакуированным жителям Авдеевки

Гуманитарная миссия Национальной платформы «Женщины за Мир» одними из первых передали гуманитарную помощь жителям Авдеевки, эвакуированным из города в оздоровительный центр Святогорска «Жемчужина Донетчины».
«Участницы Национальной платформы «Женщины за Мир» Славянского района Донецкой области оперативно отреагировали на события в городе Авдеевка. С первого дня эскалации ситуации в городе, понимая, что людей будут эвакуировать, мы начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших – крупы, продукты питания, медикаменты и сладости для детей. Приятно отметить, что на нашу инициативу откликнулись не только представительницы «Женщин за Мир», но и другие неравнодушные жители Славянска, в том числе местные предприниматели», – отметила участница Национальной платформы «Женщины за Мир» Лилия Рудич.
В Святогорск перевезли почти 78 жителей Авдеевки, из них 58 – дети.
«События в Авдеевке и Марьинке – очередное напоминание, что мирные жители, проживающие на территории проведения АТО, нуждаются в социальной защите. Женщины Украины, вместе с жителями “серой зоны”, подготовили законопроект “О статусе и социальной защите мирных граждан, которые пострадали в результате АТО”. Мы требуем принять его в ближайшее время – обязанность государства защитить, поддержать и оказать заботу своим гражданам – наш законопроект способен это обеспечить», – отметила инициатор Национальной платформы «Женщины за Мир» Наталия Королевская.



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