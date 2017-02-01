Гуманитарная миссия «Женщины за Мир» передала первую партию помощи эвакуированным жителям Авдеевки

Гуманитарная миссия Национальной платформы «Женщины за Мир» одними из первых передали гуманитарную помощь жителям Авдеевки, эвакуированным из города в оздоровительный центр Святогорска «Жемчужина Донетчины».

«Участницы Национальной платформы «Женщины за Мир» Славянского района Донецкой области оперативно отреагировали на события в городе Авдеевка. С первого дня эскалации ситуации в городе, понимая, что людей будут эвакуировать, мы начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших – крупы, продукты питания, медикаменты и сладости для детей. Приятно отметить, что на нашу инициативу откликнулись не только представительницы «Женщин за Мир», но и другие неравнодушные жители Славянска, в том числе местные предприниматели», – отметила участница Национальной платформы «Женщины за Мир» Лилия Рудич.

В Святогорск перевезли почти 78 жителей Авдеевки, из них 58 – дети.

«События в Авдеевке и Марьинке – очередное напоминание, что мирные жители, проживающие на территории проведения АТО, нуждаются в социальной защите. Женщины Украины, вместе с жителями “серой зоны”, подготовили законопроект “О статусе и социальной защите мирных граждан, которые пострадали в результате АТО”. Мы требуем принять его в ближайшее время – обязанность государства защитить, поддержать и оказать заботу своим гражданам – наш законопроект способен это обеспечить», – отметила инициатор Национальной платформы «Женщины за Мир» Наталия Королевская.