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Сегодня, 13:00

В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела

Категория: Новости / История и культура

В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела

5 февраля Православная церковь чтит память святого мученика Агафангела – небесного покровителя Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского.

Почти 25 лет назад решением священного синода Украинской Православной Церкви митрополит Винницкий и Брацлавский был назначен управляющим Одесской епархией Украинской Православной Церкви. Эти годы поистине стали периодом возрождения православной веры на Одесской земле, свидетельством чего являются сотни реставрированных и вновь построенных храмов в нашем родном городе и области. Произведен капитальный ремонт Свято-Успенского Одесского кафедрального собора. Полностью восстановлен  Спасо-Преображенский кафедральный собор – главная святыня Юга Украины, где проходила торжественная литургия и возносились горячие слова молитвы о здравии и благополучии митрополита Агафангела.

По благословению владыки построена первая в Украине Студенческая церковь Святой мученицы Татианы, а в настоящее время продолжается строительство единственной, в нашей стране, общеобразовательной церковно-приходской школы. Под мудрым руководством глубокопочитаемого митрополита Агафангела Одесская епархия активно ведет социальную и благотворительную деятельность. Тысячи нуждающихся – вынужденные переселенцы с востока Украины, инвалиды, дети-сироты, пенсионеры и обездоленные получают ощутимую поддержку от Церкви и ее служителей.

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В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
В Свято-Преображенском кафедральном соборе прошла торжественная служба в честь Дня Ангела митрополита Агафангела
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