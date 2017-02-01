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  • Дата: Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54

Степанов: Работой областной архитектурно-строительной инспекции займется региональная прокуратура

Категория: Новости / Политика


Степанов: Работой областной архитектурно-строительной инспекции займется региональная прокуратура

Такое решение принял сегодня губернатор одесской области Максим Степанов. Как он рассказал на аппаратном совещании, причиной стало то, что по его мнению, сотрудники ведомства просто пренебрегают своими обязанностями.

В первую очередь, никак не реагируют на неоднократные обращения граждан по поводу незаконного строительства в прибрежной зоне.

Примером тому , по его словам, является ситуация в Сычавке, где местные активисты неоднократно информировали работников инспекции о самовольном строительстве на самом берегу моря.

Однако никаких действий так и не было предпринято: 

«И это невзирая на то, что архитектурно-строительной инспекции предоставлен широкий набор механизмов воздействия на самовольных застройщиков».

Поэтому, по его мнению, речь может идти о преднамеренном бездействии структуры, которой по законодательству положено следить за законностью строительства на территории области.

«Поэтому я сегодня обращаюсь к прокурору, чтобы сотрудники прокуратуры разобрались в ситуации и предприняли полагаемые по закону действия!»
 - резюмировал губернатор.



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