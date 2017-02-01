На сегодняшний день в Одессе подлежат ликвидации 65 коммунальных предприятий

Такие данные озвучил на совещании в горсовете директор департамента экономического развития Дмитрий Радулов.

По его словам, данная работа продолжается уже около двух лет. Однако ее темпы оставляют желать лучшего. В 2014 году подлежащих ликвидации КП насчитывалось девяносто, и вот теперь их число сократилось до шестидесяти пяти.

Что же касается данных прошлого года, то за весь 2016 года было ликвидированы только шестнадцать таких предприятий.

Отметим, что если такими темпами вопрос будет решаться и далее, то ликвидационные мероприятия могут растянуться на целую пятилетку.