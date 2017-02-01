Общий объем задолженности города перед поставщиками коммунальных услуг составляет около 160 миллионов гривен

Такие данные привела в ходе аппаратного совещания в мэрии директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, задолженность сформировалась в основном из-за задержек по переводу поставщикам коммунальных средств по жилищно-коммунал ьным субсидиям.

Однако, несмотря на многочисленные обращения городских властей по этому поводу, правительство в начале года выделило лишь небольшую часть средств, что позволило погасить только 14 миллионов. Именно в результате этого объем задолженности с начала года сократился с 174 до 160 миллионов гривен.

"Если дело так пойдет дальше, то мы до конца февраля выберем весь годовой объем субсидий!"

- отметила чиновник.

Поэтому, по ее словам, горсовет подготовил обращение на имя губернатора с просьбой озвучить проблему на правительственно м уровне.

Добавим, что серьезность ситуации подтвердил и первый заместитель городского головы Анатолий Орловский.