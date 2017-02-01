Губернатор Максим Степанов объявил конкурс на замещение должностей сразу четырех своих заместителей

Как он рассказал в ходе встречи с журналистами , речь идет о должностях первого заместителя, заместителей по экономическим и гуманитарным вопросам, а так же заместителя-руко
Конкурсы будут проводиться в конце февраля-начале марта нынешнего года.
В настоящее время должность и.о. губернатора исполняет директор департамента финансов марина Зинченко.
Напомним, что для участия в конкурсе необходимо иметь диплом о высшем образовании, иметь опыт управленческой работы и знать украинское законодательство
Кроме того, губернатор делает упор на, креативности, работоспособност
Однако когда именно произойдут назначения победителей конкурса, пока сказать трудно. Ведь в этом вопросе, (как и во многих других) последнее слово принадлежит Администрации Президента.