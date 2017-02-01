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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Губернатор Максим Степанов объявил конкурс на замещение должностей сразу четырех своих заместителей

Категория: Новости / Политика


Губернатор Максим Степанов объявил конкурс на замещение должностей сразу четырех своих заместителей

Как он рассказал в ходе встречи с журналистами , речь идет о должностях первого заместителя, заместителей по экономическим и гуманитарным вопросам, а так же заместителя-руководителя аппарата.

Конкурсы будут проводиться в конце февраля-начале марта нынешнего года.

«Я сделаю все возможное, чтобы конкурс прошел как можно быстрее. В конце концов, тяжело руководить областью одному!»
- подчеркнул он.

В настоящее время должность и.о. губернатора исполняет директор департамента финансов марина Зинченко.

Напомним, что для участия в конкурсе необходимо иметь диплом о высшем образовании, иметь опыт управленческой работы и знать украинское законодательство.

Кроме того, губернатор делает упор на, креативности, работоспособности и стрессоустойчивости соискателей.

Однако когда именно произойдут назначения победителей конкурса, пока сказать трудно. Ведь в этом вопросе, (как и во многих других) последнее слово принадлежит Администрации Президента.



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