Губернатор Максим Степанов объявил конкурс на замещение должностей сразу четырех своих заместителей

Как он рассказал в ходе встречи с журналистами , речь идет о должностях первого заместителя, заместителей по экономическим и гуманитарным вопросам, а так же заместителя-руко водителя аппарата.

Конкурсы будут проводиться в конце февраля-начале марта нынешнего года.

«Я сделаю все возможное, чтобы конкурс прошел как можно быстрее. В конце концов, тяжело руководить областью одному!»

- подчеркнул он.

В настоящее время должность и.о. губернатора исполняет директор департамента финансов марина Зинченко.

Напомним, что для участия в конкурсе необходимо иметь диплом о высшем образовании, иметь опыт управленческой работы и знать украинское законодательство .

Кроме того, губернатор делает упор на, креативности, работоспособност и и стрессоустойчиво сти соискателей.

Однако когда именно произойдут назначения победителей конкурса, пока сказать трудно. Ведь в этом вопросе, (как и во многих других) последнее слово принадлежит Администрации Президента.