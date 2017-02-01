Губернатор решил резать по живому

Губернатор области Максим Степанов принял окончательное решение о разделении департаментов здравоохранения и социальной защиты.

Однако, как он рассказал журналистам, этот процесс требует времени:

"Нужно ведь вначале выработать концепцию работы каждого из них, а затем провести конкурсы на замещение должностей руководителей подразделений".

Не говоря уже о том, что необходимо еще набрать квалифицированный персонал.

Ведь в результате многочисленных сокращений там сейчас работать уже практически некому.

Но в том, что в дальнейшем вопросы защиты здравоохранения и социальной защиты больше не будут сконцентрированы в одном структурном подразделении, по словам губернатора, можно не сомневаться.

Напомним, что идея объединить эти столь разные задачи внутри одного департамента принадлежала бывшему губернатору-реформатору Михаилу Саакашвили.