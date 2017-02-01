Губернатор о работе департамента здравоохранения: Полный завал

Так губернатор Максим Степанов характеризовал положение дел с в департаменте здравоохранения и социальной защиты.

Особое негодование главы региона вызвала ситуация с обеспечением лекарственными препаратами пациентов онкодиспансера. Как выяснилось, Правительство перечислило на это около 13 миллионов гривен. Однако эти средства не были освоены и их пришлось вернуть.

По мнению губернатора, это просто возмутительно. «Пересчитайте эти средства в другом параметре- в количестве людей, умерших от онкологических заболеваний с июня прошлого года, когда в онкодиспансере закончились лекарств!»- предложил губернатор.

При этом объяснения главы департамента здравоохранения и социальной защиты Татьяны Кривой о том, что , эти средства, якобы, «…не успели освоить, поскольку облсовет сменил распорядителя средств с департамента на сам облсовет» губернатор не принял. По его словам, «…людям, тем более больным людям, безразлично, кто является распорядителем средств. Им важно иметь возможность получить жизненно важное лечение!»- подчеркнул Максим Степанов.

Он дал поручение в кратчайшие сроки принять меры к закупке необходимых препаратов для онкодиспансера. Правда, судя по всему, этим предстоит заняться уже другим исполнителям.

Ведь впредь вопросами здравоохранения будет ведать отдельный департамент. Причем конкурс на должность его руководителя будут объявлен уже в ближайшее время.