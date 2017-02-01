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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Одессе обсудят вопросы историко-культурного наследия

Категория: Новости / История и культура

В Одессе обсудят вопросы историко-культурного наследия

23 февраля 2017 года с 15:00 до 18:00 в помещении Одесского Морского вокзала состоится научно-практический семинар «Историко-культурное наследие как объект номинации ЮНЕСКО».

Мероприятие состоится в рамках ХХХ международной выставки по строительству, материалам и технологиям «Ваш дом - Одесса». Организаторы семинара - управление по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета и Одесская городская организация Украинского общества охраны памятников истории и культуры при поддержке Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Цель проведения семинара: публичное обсуждение путей сохранения исторической застройки центра Одессы, вопросов по подготовке Номинационного досье для включения исторического центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, подготовка менеджмент-плана - неотъемлемой составной Номинационного досье, определение оптимальных путей решения проблем по сохранению объектов культурного наследия, проведение конструктивной дискуссии, поиск путей совместного решения поставленных задач.

Для участия в семинаре приглашаются представители: государственных органов в сфере культуры, образования, науки, информации, коммуникаций, бизнеса и общественных организаций.


Источник: Официальный сайт города Одессы



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